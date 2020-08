Több százan felvették már a nagyobb diákhitelt

Augusztus 15-től már havi 150 ezer forintot igényelhetnek a felsőoktatási hallgatók.

Két nap alatt már több száz diák élt a lehetőséggel - tájékoztatta a Magyar Távirati Irodát Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója a társaság közleménye szerint.A szabad felhasználású Diákhitel1 esetében fontos változás lépett életbe augusztus 15-től. A kormány döntése alapján az eddig igényelhető havi maximum 70 ezer forintos összeg 150 ezer forintra emelkedett, így a hallgatók akár évi 1,5 millió forintot is felvehetnek, 1,99%-os kamatozással. A Diákhitel1 szabadon költhető bármire, de az igénylők jellemzően lakhatásra, informatikai eszközökre és a tanulmányok során felmerülő egyéb költségek finanszírozására fordítják.

A kamatmentes Diákhitel2 továbbra is kizárólag képzési költség finanszírozására használható, ennek összege nincs maximálva. Az igénylést követően a hallgatónak elég jeleznie az intézménye felé, hogy önköltségét a Diákhitel Központ folyósítja és ennek köszönhetően a tanulmányaira, valamint a verseny- és piacképes tudás megszerzésére koncentrálhat. Tavaly már az önköltséges hallgatók 30%-a élt a kamatmentes Diákhitel2 lehetőségével.Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező felsőoktatási hallgatók december 31-ig maximum félmillió forintig igényelhetik a koronavírus okozta gazdasági nehézségek enyhítésére bevezetett szabad felhasználású, kamatmentes Diákhitel Pluszt. Ez a termék azok számára is elérhető, akik már igényeltek más diákhitel terméket. A Diákhitel Plusz a nyár folyamán folyamatosan igényelhető, eddig már több, mint 17 ezren éltek a lehetőséggel - mondta el Magyar Péter vezérigazgató.A hitelbírálat és biztosíték nélkül igényelhető, bármikor ingyenesen előtörleszthető diákhitelek évről évre népszerűbbek a hallgatók körében, köszönhetően a 2018. január óta élő családi kedvezményeknek is. A második gyermek megszületése után az édesanya diákhitelének 50%-át, a harmadik gyermek születését követően pedig a teljes diákhitel tartozást elengedi a Diákhitel Központ.

