Bankok, fintechek és nagyvállalatok egy helyen! - Indul a Financial and Corporate IT hibrid konferencia

A megszokott magas színvonalat képviselve kezdi meg ismét az őszi konferenciaszezont a Portfolio, egyedülálló módon maximális biztonságú helyszíni rendezvényekkel is visszatérve. Szeptember 3-ai hibrid nyitókonferenciánkon, a Financial and Corporate IT 2020 rendezvényen a banki és nagyvállalati digitalizáció lesz a fókuszban, a prémium rendezvényen fizikai és online részvételt is biztosítunk.