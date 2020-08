Megerősítette a Fitch a Sberbank Europe besorolását

Erről a Sberbank számolt be közleményében.

A bankszektort is jelentős kihívások elé állító, koronavírussal terhelt körülmények ellenére a Fitch nemzetközi hitelminősítő intézet megerősítette a Sberbank Europe „BBB-” szintű hosszú távú kibocsátói besorolását stabil kilátás mellett. Az intézet az életképességi besorolást is megerősítette „bb-” szinten.

A Sberbank Europe besorolásának fő meghatározó szempontjai a koronavírus okozta világjárvány gazdasági következményeiből eredő kockázatokhoz megfelelően illeszkedő hitelprofil, valamint a Sberbank of Russia által nyújtott megbízható támogatás. A Fitch legfrissebb értékeléséből kitűnik az is, hogy azon banki ágazatokban, amelyekben a Sberbank Europe AG is tevékenykedik, nagyobb kihívással kell szembenézniük a piaci szereplőknek.

A Fitch kiemelte a Sberbank Europe szilárd tőkehelyzetét, stabil finanszírozási alapját és a megbízható likviditását, valamint a koncentrációs kockázat és a banki finanszírozástól való függőség mértékének csökkenését.