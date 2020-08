Az év egyik legdurvább hónapja jön – Neked is jól jönne néhány millió?

Használd a Pénzcentrum kalkulátorát!

Tavaly a május hónap, előző évben pedig augusztus volt a legerősebb hónap Magyarországon a személyi kölcsönök felvétele szempontjából, korábban pedig egyértelműen szeptemberben nyúltak ehhez a pénzügyi lehetőséghez a legnagyobb összegben a háztartások. Valószínűsíthető, hogy az előttünk álló hónapban is sokan folyamodnak majd személyi kölcsönért, és bár a jelenleg 5,75%-os THM-plafon, illetve a koronavírus miatti bizonytalanság következtében a banki kínálat sokat szigorodott (több bank is emelte pl. a minimum jövedelemelvárást), az előző hónapoknak a koronavírus első sokkja miatti visszaeséséhez képest növekedésre számíthatunk a kihelyezésekben.

Nem tudjuk pontosan, hogy mire használják a személyi kölcsönöket a magyarok, de hasonló lehet a célok megoszlása a szintén szabad felhasználású babaváró hiteléhez, azt leszámítva, hogy a befektetési céllal szemben itt az általános pénzhiány vagy a jövedelem csökkenése is szóba jön, bár ezekre a célokra legfeljebb olyan esetben ajánlható a kölcsönfelvétel, amikor a pénzhiány vagy a jövedelemkiesés nagy valószínűséggel csak átmeneti. Ami a babaváró hitelt illeti, a Portfolio és a Gemius márciusi felmérése szerint többségében valamilyen lakáscélra költik a magyarok, hasonló számokat közölt nemrég az OTP is. Bankoktól származó információink szerint személyi kölcsön esetében is így lehet ez, a lakáshitelekkel ellentétben ugyanis itt sem lakásfedezetre, sem közjegyzőre, sem pedig értékbecslőre nincs szükség, a több hetes átfutási időről nem is beszélve.

A Pénzcentrum kalkulátora, valamint a Bank360.hu gyűjtése alapján összegyűjtöttük, mit kínálnak most a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások azoknak, akik személyi kölcsönt vennének fel, és hajlandóak a jövedelemátutalásra. A THM-korlátozás miatt minden egyes ajánlatra igaz, hogy a konstrukciók hiteldíja nem mehet 5,7% fölé (ez meg is látszódik az alábbi ábrán látható múltbeli statisztikán). A személyre szabott kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.