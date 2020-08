Ilyen visszaesést egy évtizede nem láttunk a legnagyobb kínai bankoknál

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Az öt legnagyobb kínai bank, az Industrial and Commercial Bank of China, a Chine Construction Bank, az Agricultural Bank of China, a Bank of China és a Bank of Communications a múlt héten tették közzé gyorsjelentéseiket.

Az adatokból kiderül, hogy 2020 első félévében 10%-ot esett a bankok profitja a tavalyi bázishoz képest, elsősorban azért, mert tartalékképzéssel készültek a megugró hitelveszteségek kezelésére.

„A pénzintézeteket megkérték arra, hogy támogassák a gazdaságot a saját operációs erejük kárára” – mondta Jason Tan, a CreditSights elemzője a CNBC-nek.

A pénzintézetek szabályosan öntötték a hiteleket a gazdaságba, így rengeteg olyan vállalat, illetve magánszemély is kölcsönhöz juthatott, akik potenciális fizetésképtelenségük miatt normál esetben nem kaphatnának hitelt.

Valószínűleg sikeres lesz a művelet, hiszen a kínai gazdaságtól az IMF 1%-os növekedést vár az idei évre; azon kevés országok közt lesz a világ második legnagyobb gazdasága, melyek megússzák a recessziót 2020-ra nézve.

