Megtört a jég Lengyelországban: sorra bukják el a bankok a devizahiteles pereket

A magyar devizahiteles elszámolást követően 5-6 évvel, mostanság látszik megoldódni a lengyel frankhitelesek ügye. A Magyarország által választott „központi” megoldás helyett azonban mintegy 34 ezer peres ügy van a bíróságokon, 10-ből 9-et pedig megnyernek az adósok. A legnagyobb lengyel bankok közel 160 milliárd forintnyi céltartalékot képeztek eddig a devizahitelek elszámolására, de messze a vége.

A Reuters beszámolója szerint a 2017-2019-es 21 000-ről idén 34 000-re emelkedett a frankhiteles perek száma a lengyel bíróságokon, 10-ből 9-et pedig megnyernek ezek közül az adósok. A legnagyobb bankok 1,96 milliárd zlotyt, vagyis közel 160 milliárd forintot képeztek meg céltartalékként eddig hasonló ügyekre,

egyes becslések szerint azonban a végszámla a 20 milliárd zlotyt vagy ennek többszörösét is elérheti a szektor egészében.

A legnagyobb lengyel bank, a PKO BP eddig 646 millió zlotyt, a Santander Bank Polska 429 millió zlotyt, a Commerzbank érdekeltségébe tartozó mBank 496 millió zlotyt képzett meg idén erre.

A végszámlára vonatkozó becslések azért is bizonytalanok, mert minden devizahiteles ügy más, emiatt azt is lehetetlen megmondani, hogy a tőzsdén jelenlévő lengyel bankok befektetői mennyire árazták már be a történéseket. Az említett céltartalékösszeg a szektor teljes fennálló svájcifrank-portfóliójának mindössze a 2%-át jelenti, az ugyanis elérte a 100 milliárd zlotyt június végén, és a teljes lengyel jelzáloghitel-állomány mintegy harmadát jelentette. Nagy részüket az alacsony kamat miatt vették fel, a svájci frank árfolyamának ekkora mértékű elszállásával azonban a lengyelek nagy része sem kalkulált, magyarok, horvátok és románok tömegeihez hasonlóan.

Az adósok az Európai Bíróság tavaly októberi döntésének köszönhetően nyerik meg tömegével a pereket, ez ugyanis sok esetben nem hagyott más lehetőséget a lengyel bíróságok számára, min

Érvénytelenítsék a szerződéseket és kifizettessék a tisztességtelenül felszámolt összegeket a bankokkal, ami az eddigi túlfizetések miatt sok esetben e hitelek lezárását jelenti.

Az ügyfelek jellemzően azzal az állítással nyerik meg a pereket, hogy a félrevezették őket a hitelek értékesítése során. Ahogy azonban egy Lengyelországban elhíresült tavalyi devizahiteles ítélet is megmutatta: nem a teljes érvénytelenítés az egyetlen létező megoldás a lengyeleknél. Az esetek egy részében

ÚGY TÖRTÉNHET MEG A FRANKALAPÚ HITEL KEDVEZŐ ÁRFOLYAMON TÖRTÉNŐ ZLOTYHITELRE VÁLTÁSA, HOGY AZ ADÓS TOVÁBB ÉLVEZHETI A CHF LIBOR-T MINT REFERENCIAKAMATOT KÖVETŐ ALACSONYABB KAMATLÁBAT.

