Hátat fordít Warren Buffett cége az amerikai botránybanknak

Egykor még a Berkshire Hathaway volt a Wells Fargo legnagyobb részvényese, mostanra azonban Warren Buffett cégének is elege lett az amerikai bank sorozatos botrányaiból, így jelentősebb részesedéstől szabadultak meg a pénzintézetben – számol be a hírről a Bloomberg.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A Berkshire Hathaway bejelentette, hogy további 40%-kal vágja vissza a Wells Fargóban lévő részesedését. Egykor a Berkshire volt a Wells Fargo legnagyobb részvényese, de miután a bank sorozatosan botrányokba keveredett, különösen az ügyfelek adatkezelése kapcsán, Buffett cége is csökkenteni kezdte kitettségét a pénzintézetben.

A Berkshire ezúttal több mint 100 millió darab Wells Fargo-részvényt adott el, ezzel a részesedése 3,3% körülire csökkent, ami mintegy 3,4 milliárd dolláros részesedést jelent.

A Wells Fargo részvényárfolyama idén eddig több mint 50%-kal esett, köszönhetően annak, hogy továbbra sem tudta lezárni az adatkezelési hiányosságokból fakadó ügyeit, emellett a koronavírus-járvány is betett a bank üzletének.

A bank júliusban jelentette be, hogy visszavágja az osztalékot, egyúttal 2008 óta most először számolt be negyedéves veszteségről a június 30-cal záruló negyedévben, miután 9,5 milliárd dollárt kellett félretennie a nemteljesítő hitelekre. Erről bővebben itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 07. 14. Zuhan a Wells Fargo, megütötte a bankot a válság

A Berkshire más pénzintézetekben is újraallokálta befektetéseit, többek között csökkentette részesedését a JP Morganben és a PNC Financialben, a Goldmannak pedig minden fennmaradó részvényét eladta.

Címlapkép: Shutterstock