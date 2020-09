Elárulták a bankok, mikor vezetik be az újdonságokat az azonnali fizetési rendszerre

Portfolio Cikk mentése Megosztás

2020. szeptember 1-jétől további tranzakciótípusokkal bővült az azonnali fizetési rendszer, ezzel lehetővé vált további, jellemzően vállalatok által használt tranzakciótípusokat is feldolgozni a rendszerben. Mivel ez csak egy lehetőség a bankok számára, kíváncsiak voltunk, melyik pénzintézet mikor vezeti be a szolgáltatást. Annak is utánajártuk, az azonnali fizetési rendszer milyen egyéb, nem kötelező elemeit vezették be eddig, és vezetik be a jövőben a bankok.