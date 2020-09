Magához tért a magyar lakáshitelek piaca a koronavírus sokkjából

Visszatért nyáron a lakáshitelezés a tavalyi szintre, azonban a koronavírus következő hullámai nagy bizonytalanságot jelentenek – hangzott el a Portfolio mai hibrid Hitelezés 2020 konferenciájának ingatlanhitelezési panelbeszélgetésében. Többféle becslés is elhangzott arról, hogy a lakáshitelesek mekkora hányada válhat nem teljesítővé a moratórium lejárta után.

A legutóbbi lakáshitel-statisztikákról itt írtunk, ezek alapján az év első 7 hónapjának egészét tekintve szinte visszatért a lakáshitelek új kihelyezése a tavalyi szintre:

Felfalusi Péter kérdezte a panelbeszélgetés résztvevőit. Az Intrum vezérigazgatója felvezető előadást is tartott a kerekasztal előtt, erről itt tudósítottunk:

Mennyire érezte meg a lakáshitelezés a koronavírust?

Florova Anna (OTP) elmondta: a bezárkózás hónapjai, különösen április és május jelentős visszaesést hozott a lakáshitelezésben. A fiókokba való visszatérés azonban bátrabbá tette az ügyfeleket, július-augusztusban már az előző évi számok voltak jellemzőek. Átrendeződés történt: a partneri csatornákra nagyobb teher hárult a korlátozások ideje alatt. Ralf Cymanek (Raiffeisen) szerint is szinte visszajött a lakáshitelezés korábbi szintje, az új lakások esetében azonban visszaesés látható, és korai egyelőre a hosszú távú tendenciát megbecsülni. A nyár szép volt, hullámokat fogunk látni szerinte. Rajna Gábor (K&H) szerint az első hónapokban a babaváró hitel bizonyult a leginkább válságállónak, azt követően kiegyenlített emelkedés indult meg a piacon. Az ügynöki csatornák kiválóan alkalmazkodtak, megnövekedett az arányuk, és az online indított hitelfelvételek aránya is immár 20% felett van. A veszélyeztetett ágazatok miatt megnőtt a többletinformációk begyűjtésének jelentősége. Morafcsik László (Fundamenta) arról számolt be, hogy náluk nem volt érdemi visszaesés a kihelyezésekben, felértékelődtek viszont a home office miatt a felújítások. Nádasdy Bence (BudaPart) elmondta: a lakásprojektek hitelezésben lassabb változások látszanak, van élet a piacon most is, miközben az online hiteldokumentáció felértékelődött, a bankok szelektívebbé váltak. Ez utóbbinak a koronavírus csak az egyik oka, számos folyamat már korábban elkezdődött, részben az újlakás-áfa emelkedésével összefüggésben.

Mennyire gyorsult fel a digitalizáció?

Ahogy Ralf Cymanek (Raiffeisen) szavaiból is kiderült, ma még nulla az end-to-end elérhető jelzáloghitelek aránya Magyarországon, ennek nemcsak technikai, hanem jogi feltételei is vannak. Florova Anna (OTP) szerint számos jogi feltétel hiányzik még, különösen a támogatott hitelek esetében rengeteg írásos követelményt nehezíti meg a digitalizációt. Bizonyos hitelekhez az OTP-nél már csak a szerződéskötéshez kell bejönni, de a teljes end-to-end a jelzáloghitelezésben még nem működik. Morafcsik László (Fundamenta) úgy vélte, a NAV-jövedelemigazolás digitális formájának elérhetősége egy folyamat kezdete, számos olyan jogi és technikai innováció jönni fog, ami megváltoztatja e téren is az életünket. Rajna Gábor (K&H) arról számolt be, hogy „egyérintős” jelzáloghitel-folyamatot vezettek be, csak az aláíráskor kell az ügyfélnek befáradnia a bankba, emellett bevezették a valóban end-to-end személyi kölcsönt, amelynek igénybevételi aránya már elérte az 50%-ot, néhány hónap alatt több évet ugrottak előre.

Mi jöhet a lakáspiacon?

A panelbeszélgetés résztvevőinek többsége úgy vélte, legfeljebb mérsékelt csökkenésre lehet számítani a következő 2 évben a lakásárakban, ugyanakkor többen is voltak, akik a pénzbőség miatt folytatódó drágulásra számítanak.

Mennyi jelzáloghitel válhat nem teljesítővé?

Ralf Cymanek (Raiffeisen) reméli, hogy nem hosszabbítják meg a törlesztési moratóriumot, hiszen az informatikailag és a pénz diszkontált értéke szempontjából is negatívan érintené a bankot, és a moratóriummal élő ügyfelek 80%-ának valójában nincs rá szüksége. Náluk 42% maradt a jelzáloghitel-ügyfelek közül a moratóriumban, ezek ötödénél léphet fel törlesztési probléma, velük le kell ülni majd tárgyalni. Florova Anna (OTP) optimistább volt, a lakáshiteleknél nem számolnak magas nem teljesítői arányokkal, a moratóriumban bent lévők 4-5%-ánál lehet erről szó, a fogyasztási hiteleknél valamivel magasabb lehet az arány, de nem lesz céljuk továbbra sem azonnal elindítani a végrehajtásokat. Rajna Gábor (K&H) kiemelte: az opt-outnál az opt-in (testvérbankjaik tapasztalata alapján) még nagyobb informatikai kihívást jelentett volna a bankoknak a törlesztési moratórium esetében. Szerinte a vírusgörbe és annak hatásai fogják eldönteni, hogy alakulnak az NPL-ráták. Szegmentált, akár termékre lebontott moratóriumot szeretne látni Morafcsik László (Fundamenta) 2020 után, aki saját cégét tekintve igen, a piac egészét nézve azonban kevésbé volt optimista. Nádasdy Bence (BudaPart) a lakásprojekt-hiteleket illetően derűlátó volt: várakozásai szerint ezek nem teljesítővé válása most kevésbé fogja rosszul érinteni a bankrendszert.

A panelbeszélgetés résztvevői nagyjából egyetértettek abban, hogy nem várható a lakáshitelek kondícióiban, különösen kamataiban jelentős változás, és a hosszú kamatperiódusú lakáshitelek továbbra is dominánsak maradhatnak.

