Hatalmas újításra készül a Transferwise Magyarországon: elárulták a részleteket

A Transferwise nemzetközi pénzküldő fintech társaság bejelentette, hogy nemrégiben közvetlen hozzáférést kapott Magyarország fizetési rendszeréhez. Magyarország az első olyan ország az Európai Unióban, ahol a pénzforgalmi szolgáltató licenccel rendelkező társaság ezt megtehette. A cég költségei és idővel díjai is csökkenhetnek a lépés által, illetve mivel a brit azonnali fizetési rendszerhez már korábban csatlakoztak, másodpercek alatt küldhetnek pénzt az ügyfelek a két ország számlái között. Emellett a társaság forintszámlát is vezethet, vagyis az ügyfeleik fogadhatnak és küldhetnek belföldi utalásokat Magyarországon a többdevizás transferwiseos számláját használva. Barna Balázs, a Transferwise európai terjeszkedésért felelős vezetője exkluzív villáminterjúban kommentálta lapunknak a bejelentést.

A bejelentés

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy közvetlen elszámolási számlát biztosít a Transferwise-nak, melyen keresztül a társaság hozzáfér Magyarország fizetési rendszeréhez, beleértve az új, azonnali pénzküldési rendszert és a bankközi klíring rendszert (BKR) és az MNB Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszerét (VIBER) – olvasható a társaság lapunkhoz eljuttatott közleményében.

A Transferwise emellett a mai naptól forintszámlát is vezethet nyolcmillió ügyfelének, vagyis fogadhat és küldhet belföldi utalásokat Magyarországon a többdevizás transferwiseos számláját használva.

Miért nagy dobás ez?

A fizetési rendszerhez való hozzáférés általában korlátozott, csak bankok és biztosítók számára elérhető. Azonban az elmúlt évtizedben a pénzügyi szféra alapos változáson ment keresztül a fintech cégek megjelenésével. Ezeknek a cégeknek az általuk kínált szolgáltatások tekintetében ugyanazoknak a szabályozásoknak kell megfelelniük, mint a bankoknak.

A Transferwise lépése az EU-n belül egyedülálló, de 2018-ban már egyszer kaptak nem banki szereplőként hozzáférést az Egyesült Királyság fizetési hálózatához, ezzel biztosítva egy saját, Bank of England által vezetett elszámolási számlát és hozzáférést az Egyesült Királyság azonnali fizetési rendszeréhez (Faster Payment Scheme, FPS).

Magyarországon a Transferwise az MNB-vel közösen dolgozta ki ezt az EU számára is jelentős előrelépést.

Úgy tudjuk, hogy a magyar szabályozó az EU-n belül úttörő ebben a tekintetben, más országok jegybankjai egyelőre nem engednek közvetlen hozzáférést a pénzforgalmi szolgáltatóknak a klíring-rendszerhez, de erről most egyeztetések folynak a szabályozók között.

A társaság további országokban is keresi a közvetlen csatlakozási lehetőségeket a helyi fizetési rendszerekhez. A közleményben is kiemelik: „a Transferwise szeretné felhívni más országok nemzeti bankjainak figyelmét arra, hogy az MNB és a Bank of England példáján keresztül demokratizálják a hozzáférést a pénzügyi infrastruktúrájukhoz. Az, hogy a fintech cégek azonos feltételekkel szállhatnak versenybe, a fogyasztók számára kedvezőbb ajánlatokat jelent”.

Alacsonyabb költségek és díjak

Az integráció lehetővé teszi a Transferwise számára, hogy banki partnerek nélkül, közvetlenül kínálja szolgáltatását, csökkentse működésének költségeit, ezáltal pedig idővel alacsonyabb díjakat kínálhasson, valamint az ügyfelek így hozzáférést kapnak az azonnali kifizetésekhez forint utalásaiknál.

Az alacsonyabb díjak bevezetésének időpontja, a díjcsökkentés mértéke még nem dőlt el, ez a cég üzleti döntésétől függ, de a cél határozottan a költségcsökkentés és a díjcsökkentés a lépéssel.

A szokásostól eltérő módon, a COVID-járvány alatt az MNB-vel és a GIRO-val való integrációt különböző helyszínekről építette fel a cég: a Transferwise csapata, a fizetési és klíring rendszer (GIRO), valamint a Magyar Nemzeti Bank csapatai távolról dolgoztak együtt, de az integráció kiépítése így is mindössze 9 hónapot vett igénybe.

Magyarországon a bankoknak nagyjából 2 évébe telt a csatlakozás az AFR-hez, nekünk ez mindössze kilenc hónapot vett igénybe, és ennél is kevesebb lett volna, ha a világjárvány nem szól közbe - árulta el lapunknak egy exkluzív villáminterjúban Barna Balázs, a Transferwise európai terjeszkedésért felelős vezetője, és hozzátette azt is:

Az integráció szeptember elsejével élesedett, tehát már az elmúlt napokban is működött. Az eddigi ügyféltapasztalatok azt mutatják, egy Nagy-Britanniából indított átutalás akár 4 másodperc alatt is megérkezhet egy magyar ügyfélhez. Jelenleg a Transferwise nemzetközi átutalásainak 30 százaléka teljesül azonnal, minél nagyobb arányt szeretnénk ebben is elérni.

A társaság által kiadott közleményben Bartha Lajos, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója is megszólalt: “A PSD2-vel együtt a magyarországi azonnali fizetési rendszer jelentős változást hozott: a verseny fokozódik, de új lehetőségek is megjelennek. Új és már meglévő pénzügyi szolgáltatók egyaránt kihasználhatják az újonnan bevezetett szabályozói környezet által kínált lehetőségeket, az azonnali fizetési rendszer pedig megfelelő alapot nyújt az innovatív felhasználói szolgáltatások és pénzügyi megoldások kidolgozásához.”

Kristo Käärmann, a TransferWise ügyvezető igazgatója és alapítója így nyilatkozott: “Ma az MNB, az Európai Unió nemzeti bankjai közül elsőként adott közvetlen elérést fizetési rendszeréhez, ezzel pedig felhasználók millióinak teszi lehetővé, hogy hozzáférjenek egy valóban versenyképes szolgáltatáshoz. Ez egy óriási előrelépés. Így nincs szükségünk közvetítőre az utalásokhoz, ami azt jelenti, hogy időt és pénzt spórolunk meg ügyfeleinknek. Hiszek abban, hogy az azonnali, olcsó, és átlátható pénzmozgatás a 21. században alapvető szolgáltatás kellene, hogy legyen, ez az integráció pedig egy lépéssel közelebb hozott minket egy ilyen világhoz. A Magyar Nemzeti Bank bebizonyította, hogy a pénzügyi rendszer igenis felkészülhet a jövő változásaira.”

