Lesz még itt kijárási korlátozás, és súlyos tízmilliárdokat bukhatnak a bankok

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Részben a budapesti New York Palace-ban, maximális egészségbiztonsági intézkedések mellett, részben pedig online közvetítéssel került megrendezésre a Portfolio idei hibrid Hitelezés 2020 konferenciája több mint 250 fő részvételével. Az eseményen a résztvevők közönségszavazás formájában nyilváníthattak véleményt, ennek eredményeit mutatjuk most be.