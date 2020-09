Aggasztó jelentés szivárgott ki: felfoghatatlan összegű piszkos pénz ömlik a nemzetközi bankrendszerbe

Több mint 2000 darab olyan jelentés szivárgott ki a nemzetközi médiában, melyben bankok ügyfeleik potenciális pénzmosási tevékenységeiről számolnak be az egyik amerikai pénzügyi felügyeleti szervnek, a Fincennek. A papírokból kiderül, hogy nagy, nemzetközi amerikai és brit bankok akarva-akaratlanul mostak pénzt a táliboknak, ex-szovjet oligarcháknak, drogcsempészeknek, piramisjátákosoknak, Észak-Koreának és Iránnak, a bankokon keresztül átfolyt, potenciálisan korrupcióhoz köthető összeg a jelentések szerint mintegy 2000 milliárd dollár, de valójában ez mindössze töredéke lehet a tényleges összegnek.

A 2000 milliárd dollár csak a jéghegy csúcsa

A több mint 2000 darab, Fincennek benyújtott dokumentumot a Buzzfeednek küldte át egy bennfentes; a hírügynökség megosztotta ezeket egy oknyomozó újságírókból álló nemzetközi szervezettel. Mint írják, a jelentések kiváló képet adnak arról, hogy még mindig milyen gyenge az amerikai pénzmosás-szűrőrendszer, hiszen drogbárók, piramisjátékosok, szankcionált országok milliárdjai folynak még mindig át az Egyesült Államok bankjain.

A jelentésből kiderül az is, hogy a Fincen általában nem kötelezi azonnal arra a gyanús pénzmosási tevékenységet folytató ügyfél bankját, hogy állítsa le ezt a tevékenységet. Ha netán mégis eljut egy ügy addig, hogy megbüntetnek egy ügyfelet vagy bankot pénzmosás miatt, a bankok sok esetben tovább folytatják pénzmosást, a Buzzfeed meg is nevezte többek közt JPMorgan Chase-t, HSBC-t, a Citigroupot, a Standard Charteredet, a Deutsche Bankot és a Bank of New York Mellont, mint vétkesek.

A Buzzfeed azt írja, hogy sok pénzintézet ezeket a jelentéseket úgy kezeli, mint egyfajta „kijöhetsz a börtönből” kártyát. Vagyis vannak bankok, amelyek azt remélik, hogy ha minden gyanús pénzmosási esetet jelentenek a Fincennek, széttárta karokkal folyathatják a tevékenységüket, hiszen ők minden szükséges lépést megtettek a hatóságok felé.

Összesen évente mintegy 2 millió pénzmosási jelentést (SAR) küldenek a bankok a Fincennek, a mostani jelentésekben megjelölt teljes összeg pedig mintegy 2000 milliárd dollár. Mivel a teljes jelentésszám pici töredéke került csak nyilvánosságra, félő, hogy a most kiszivárgott jelentésekből nyilvánossá váló számok mindössze a jéghegy csúcsa. Egyébként az, hogy egy pénzmosás-gyanús tranzakciót megjelölnek a bankok, nem feltétlen jelenti azt, hogy ténylegesen bűncselekmény történik. Ettől függetlenül azért akad néhány kifejezetten durva sztori, mely esetekben azért elmondható, hogy tehettek volna többet a bankok, hogy elkerüljék a bűncselekmények segítésében való akaratlan részvételt.

Táliboknak moshatott pénzt a Standard Chartered

Fotó: Getty Images

A jelentésekből kiderül, hogy a brit Standard Chartered pénzt mozgatott a dubaji központú Al Zarooni Exchange nevű vállalat megbízásából, melyről később kiderült, hogy a tálibok egyik pénzmosodája. A Buzzfeed-cikk arra nem reflektál, hogy a Standard Chartered azelőtt vagy azután bonyolított le pénzügyi tranzakciókat, hogy kiderült a cégről, hogy pénzmosoda, minden esetre szinte biztos, hogy mozgattak pénzt akarva-akaratlanul a táliboknak a cégen keresztül.

Nem érdekelte az HSBC-t, hogy piramisjátékosok használják

Fotó: Getty Images

A brit-kínai HSBC hongkongi ágán egy WCM777 nevű vállalathoz köthető dollármilliók folytak át, a cégről kiderült, hogy piramisjáték. Az HSBC még azután is mintegy 15 millió dollárnyi tranzakciót bonyolított le a WCM777 megbízásából, hogy három amerikai államban állították le a hatóságok a piramisjátékot és széles körben figyelmeztették a lakosságot, hogy ez egy piramisjáték. A WCM777 üzemeltetője két golfpályát, egy palotát, egy 39,8 karátos gyémántot vásárolt magának a lopott pénzből, illetve bányászati jogokat is szerzett Sierra Leonéban.

Interpol által körözött bűnöző volt az amerikai nagybankok ügyfele

Fotó: Getty Images

Viktor Krapunov a legnagyobb kazah város és volt főváros, Almati polgármestere volt, korrupció miatt az Interpol elfogatóparancsot adott ki ellene, a politikus pedig Svájcba menekült. Krapunov családját bízta meg azzal, hogy mossák tisztára a korrupcióból származó pénzt, ebben pedig segédkeztek a legnagyobb amerikai bankok is, mint a Bank of America, a Citi, a JP Morgan, valamint az American Express kártyatársaság is.

Putyin embere a Barclayson keresztül vitte ki a pénzt

Putyin elnök kezet ráz Rotenberggel. Fotó: Getty Images

Vlagyimir Putyin egyik oligarcháját, Arkadij Rotenberget 2014-ben szankcionálta az EU és az Egyesült Államok; a milliárdos a brit Barclayson keresztül egészen 2016-ig mosott pénzt kirakatcégeken keresztül. A jelentést vizsgáló BBC szerint ebben az esetben a brit bank fülelte le a csalást és zárta be Rotenberg számláit, de ettől függetlenül az oligarcha két évig elkerülte a pénzügyi ellenőrök figyelmét.

Már megint a Deutsche Bank

Fotó: Shutterstock

Azoknak, akik az elmúlt években követték a Deutsche Bank életútját, talán nem meglepő, hogy a 2000 milliárd dollárnyi gyanús tranzakció több mint felét (!) ennél a banknál jelentették. 1999 és 2017 közt mintegy 1300 milliárd dollárnyi, potenciálisan pénzmosáshoz köthető összeg ment át a legnagyobb német bankon.

A pénz egy része svindlis orosz céghez, a Financial Bridge-hez volt köthető, amely drog- és emberkereskedelemhez köthető pénzmosásért pár éve az orosz hatóságok célkeresztjébe került. A jelentésekből az is kiderül, hogy a Deutsche Bank vezetése tudott arról az értékpapír-kereskedési csaláshálózatról, amely a bankon belül, az intézmény moszkvai irodájában folyt.

A Deutsche Banknál egyébként ezeknek a botrányoknak már meglett a következménye: a válság óta már 18 milliárd dollárnyi bírságot fizetett ki a német pénzintézet és többször is megígérte a vezetés, hogy megváltoznak.

Dubaj mosta Irán pénzét

Fotó: Getty Images

2011 és 2012 közt egy Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett cég, a Gunes General Trading mintegy 142 millió dollárnyi összeget mosott tisztára Iránnak, melyre már ekkor is amerikai szankciók voltak érvényben. Az Emírségek jegybankját épp a Standard Chartered figyelmeztette, hogy baj van, de az UAE jegybankja évekig nem csinált semmit; 2014-ig tartott, mire a céget felszámolták.

Trump embere ismét célkeresztbe került

Fotó: Getty Images

Paul Manafortot, aki Donald Trump elnök 2016-os választási kampányát koordinálta, pár évvel az elnök megválasztása után adóelkerülésért és csalásért elítélték. A mostani kiszivárgott dokumentumokból kiderül, hogy az Egyesült Államok bankjai már 2012 óta gyanúsnak tartották Manafort pénzmozgását, aki több százmillió dollárnyi tranzakciót mozgatott ciprusi kirakatcégek segítségével át a JP Morganen.

Mit lép a hatóság?

Fotó: Getty Images

Néhány nappal a kiszivárgott jelentésekről szóló cikkek megjelenése előtt bejelentette a Fincen, hogy a mostani pénzmosás-kiszűrési rendszer nem elég hatékony és jelentős, átfogó átalakításokba kezdenek.

Annak tényét, hogy a jelentések kiszivárogtak, a Fincen veszélyesnek nevezte, amely hátráltatja a jelenleg folyamatban lévő nyomozásokat és veszélyezteti a jelentéseket benyújtók személyi biztonságát.

Címlapkép: Getty Images