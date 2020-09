A koronavírus elintézte: rekordokat döntöget Magyarországon a hitelgarancia

Várakozások felett szerepel, és szeptember végén már 45 százalékos kihasználtságnál jár a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a koronavírus-válság ellen a cégek számára tavasszal elindított Krízis Garanciaprogram. A programban eddig 253 milliárd forintnyi hitel került kihelyezésre 5769 szerződéssel, így a Garantiqa teljes kezességvállalási portfóliója meghaladta az 1000 milliárd forintot. Az intézmény aktivitásának további biztosítása érdekében az MFB 10 milliárd forintos tőkeemelés hajt végre nála.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Bár a kkv-hitelezést támogató hazai garanciarendszert az elmúlt hetekben az MNB (lásd itt és itt) és a kereskedelmi bankok részéről (lásd itt) is kritikák érték, mondván, leszakadóban vagyunk az elmúlt hónapokban az EU többi országától, a Garantiqa mai tájékoztatása az intézmény aktivitásának meredek emelkedéséről számolt be:

egy év alatt 31%-kal 1000 milliárd forint fölé emelkedett a Garantiqa kezességvállalási portfóliója,

a rendkívüli Krízis Garanciaprogram várakozások felett szerepel: szeptember végéig 253 milliárd forintnyi hitel került kihelyezésre 5769 darab szerződéssel,

a kezességvállalási aktivitás olyannyira megnőtt, hogy 10 milliárd forintos tőkeemelést kell az MFB-nek végrehajtania a cégnél,

a nemzetközi mezőnyben még mindig előkelő helyen állunk: a Garanciaszervezetek Európai Szövetsége (AECM) összefoglalója alapján a GDP-hez mért garanciaállomány vonatkozásában Magyarország második a kontinensen 2,1 százalékos eredménnyel. Törökország áll az élen 5,1 százalékos mutatóval, harmadik pedig Portugália 1,8 százalékkal.

A társaság közlése szerint példátlan dinamikájú bővülést ért el az elmúlt időszakban az MFB Csoporthoz tartozó Garantiqa Hitelgarancia Zrt., ami azt mutatja, hogy az intézményi kezességvállalásnak kiemelkedően fontos szerepe lehet a koronavírus járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak kezelésében, a nehéz helyzetbe kerülő hazai kkv-k megsegítésében. Búza Éva, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezérigazgatója kiemelte: a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. évek óta dinamikus növekedést ér el, de az idei aktivitása a korábbi időszakokhoz képest is kiemelkedő, így

2020-ban várhatóan 536,9 milliárd forinttal emelkedhet, ami 69 százalékos növekedés az előző évhez képest.

A garanciák kiemelten fontosak, ha bizonytalan a gazdasági környezet, hiszen a bankok számára a hitel mögötti garancia csökkenti az ügyfél fizetőképességének kockázatát illetően. Éppen ezért a garanciaprogramok a kockázatmegosztás révén nagymértékben hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a vállalatok – és különösen a kkv-k – a romló gazdasági környezet ellenére is hitelhez jussanak, és a hitelezési feltételek se szigorodjanak túlzott mértékben. Számos vállalkozás számára a garanciakonstrukciók jelentik a hitelekhez, beruházásokhoz, ezen keresztül akár a túléléshez, az újrainduláshoz aztán pedig a fejlődéshez vezető utat. Sok olyan cég van ugyanis, amely fejlesztene, de nem biztos, hogy a bankok hitelképesnek találják, vagy nem rendelkeznek elegendő fedezettel. A garanciakonstrukciókkal viszont hozzájuthatnak a forrásokhoz.

Krízis Garanciaprogram: folyamatosan növekvő igények



A kifejezetten a koronavírus járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítése érdekében indított program legfeljebb 90%-os mértékű kezességvállalással biztosít lehetőséget a hazai vállalatok és vállalkozások számára. Az 500 milliárdos keretösszegű program népszerűségét mutatja, hogy szeptember végére a rendelkezésre álló keret kihasználtsága 45 százalékos, a várakozások szerint a kereslet jelentős, az előirányzott összeg feletti. A programban eddig 250 milliárd forintnyi hitel került kihelyezésre, 5769 darab szerződésben.



A vezérigazgató hozzátette: a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalási konstrukciói számos finanszírozási program mögött ott állnak, éppúgy igénybe vehetők a Magyar Nemzeti Bank NHP fix és NHP Hajrá! programjában, mint a Széchenyi Kártya programban, az MFB refinanszírozott hiteleinél, vagy a pénzintézetek saját piaci hiteleinél.

A Krízis Garanciaprogramról

A program keretében a mikro,- kis-, és középvállalkozások, továbbá nagyvállalatok folyószámlahiteleikhez, forgóeszköz- és beruházási hiteleikhez vehetik igénybe a 90 százalékos mértékű állami garanciavállalást.

A Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében igénybe vett hitelek maximális összege

nem haladhatja meg a vállalat által kifizetett éves bérköltség és járulékok költségének kétszeresét, vagy

a 2019-es árbevételük 25 százalékát,

ugyanakkor indokolt esetben a hiteligénylő kkv 18 hónapnyi likviditási igényének megfelelő mértékű, vagy a hiteligénylő nagyvállalat 12 hónapnyi likviditási igényének megfelelő mértékű finanszírozás nyújtható.

Az egy adósnak nyújtott maximális kezességvállalás mértéke elérheti akár az 5 milliárd forintot is (efelett az MFB saját garanciaprogramja léphet be), ami már a nagyvállalatok hitelhez jutásában is komoly segítség lehet.

A Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében igénybe vehető állami hátterű hitelgarancia feltételei kedvezőek: a hitelfelvevő által fizetendő éves díj hitelösszegre vetítve futamidőtől függően a kkv-k esetében 0,25-1 százalék között van, a konstrukció állami díjtámogatása pedig 1 százalék. A nagyvállalatok által fizetendő díjak a kkv- díjak kétszerese.

Tovább fokozódó aktivitás - tőkeemelés

A Garantiqa által a koronavírus járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében bevezetett új garanciaprogramok ugrásszerűen tovább növelik a társaság aktivitását, a növekvő kezességvállalási portfolió ugyanakkor a tőkemutatók csökkenő trendjét eredményezi. A kezességvállalási kapacitás fenntartása érdekében a Garantiqa tőkehelyzetét meg kell erősíteni, ezért az MFB Zrt. az államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlójaként az állam nevében 10 milliárd forint összegű tőkeemelést hajt végre.

Sipos-Tompa Levente, a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatója a tőkeemelés kapcsán kiemelte: a Garantiqa tőkeemelésének végrehajtása lehetővé teszi a kezességvállalási tevékenység elmúlt években tapasztalt gyors növekedésének további folytatását, a kkv-hitelezés bővülésének támogatása, a COVID-19-járvány gazdasági hatásainak enyhítése és a gazdaság újraindításához szükséges finanszírozási források rendelkezésre állásának biztosítása érdekében.

Címlapkép: Getty Images