MNB: nincs hitelezési túlfűtöttség a magyar piacon

Az MNB által vizsgált indikátorok nem jeleznek hitelezési túlfűtöttséget. Az anticiklikus tőkepufferráta hatályos 0 százalékos mértékről való emelését 2020. október 1-jét követően sem látja indokoltnak az MNB, különösen a koronavírus-járványra és annak negatív pénzügyi-gazdasági hatásaira tekintettel - derül ki az MNB közleményéből.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) a hazai kitettségek esetében alkalmazandó anticiklikus tőkepufferrátát 0 százalékon hagyta. A tőkekövetelmény növelése sem az irányadó hitel/GDP-rés, sem a kiegészítő információkat nyújtó indikátorok szintje és dinamikája alapján nem indokolt. Az elérhető adatok alapján a gazdaság hitelezése az eddig megfigyelhető dinamikus hitelbővülés, az ingatlanpiaci folyamatok és az egyensúlyihoz közeli vállalati hitelezés mellett sem volt túlfűtött.

A 2020 márciusára világméretűvé vált koronavírus-járvány terjedése és annak első hulláma súlyosan negatív gazdasági-pénzügyi következményekkel járt. A jelentkező gazdasági sokkhatás a 2020. második negyedévi GDP jelentős kontrakcióját eredményezte, és érdemi hatást fejtett ki a banki hitelezésre is. A járvány eddig realizált és az egyelőre bizonytalan jövőbeli hatásai jelentős mértékben érintik mind az üzleti, mind a pénzügyi ciklus állapotát és változását is. Ez az anticiklikus tőkepufferrel kapcsolatos döntéseket megalapozó indikátorokra is hatással van, és a PST is figyelembe veszi ezt a ráta meghatározására vonatkozó döntéseinek meghozatala során.

Az anticiklikus tőkepuffer célja a pénzügyi közvetítőrendszer hitelezési ciklusokon átívelő stabilitásának és ellenálló képességének növelése. A hazai kitettségekre alkalmazandó anticiklikus tőkepufferrátát az MNB negyedévente vizsgálja felül - zárul a közlemény.

Címlapkép: Getty Images