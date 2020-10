Eladásra csinosítgatják a világ legöregebb bankját

Az olasz Monte dei Paschi di Siena részvényesei beleegyeztek, hogy a bank 8 milliárd eurónyi rossz hiteltől szabaduljon meg – számol be a hírről a Bloomberg.

Több mint 9 milliárd dollárnyi nemteljesítő hitelállománytól szabadulna meg a világ legöregebb bankjának számító Monte dei Paschi, a lépésbe a részvényesek is beleegyeztek vasárnap. Az állam célja, hogy tisztítsa a portfóliót és ezzel vonzóbb felvásárlási célponttá tegye az olasz pénzintézetet, amelyben többségi tulajdonnal bír.

A bank közleménye szerint a 8 milliárd eurónyi rossz hitelt az állami tulajdonban lévő eszközkezelőnek, az Amcónak adják el, ezzel teljesítve az európai uniós szervekkel való egyeztetések egy jelentős részét is. Ugyanis az olasz állam vállalta, hogy 2021 végéig eladja a Monte Paschiban lévő 68%-os tulajdonát, cserébe, amiért az EU engedélyezte annak állami kimentését még 2017-ben.

A lap emlékeztet rá, hogy bár a rossz hiteleitől megszabadul így a bank, a jogi kockázatok terhe és a profittermelés elmaradása továbbra is nehézzé teszi a vevőkeresést. A banknak még egy 10 milliárd euróra becsült jogi kockázata is van, emellett 2018-ból még fennmaradt 1,4 milliárd eurónyi, rossz hitelek értékpapírosításához kapcsolódó kötelezettsége is.

Az ügyre rálátó források szerint az olasz állam az UniCreditnél már kopogtatott, nem érdekelné-e őket egy többségi tulajdonrész a Monte Paschiban, azonban ugyancsak ezek a források nyilatkoztak azt is, hogy az UniCredit vezérét nem érdekli egy olyan lehetőség sem, amely minimum nem tőkesemleges és nem ad védelmet a banknak a jogi kockázatok ellen.

