Kötvénykibocsátás az EXIM-nél: elkapkodták a befektetők a papírokat

Sikeres kötvényaukciót tartott ma a Magyar Export-Import Bank, két sorozatban összesen 52,3 milliárd forintnyi forrást sikerült így bevonnia.

A kétféle kötvénysorozat-részletet az alábbi paraméterek mellett dobta piacra a bank:

A 2021/1 kötvényre 2021. október 8-ai lejárattal 58,5 milliárd forintnyi ajánlat érkezett, és 32,0 milliárd forintnyit hozott forgalomba az állami bank, fix évi 1,00%-os kamat és 100,0572%-os nettó eladási ár mellett,

A 2025/1 kötvényre 2025. november 26-ai lejárattal 45,7 milliárd forintnyi ajánlat érkezett, és 20,322 milliárd forintnyit hozott forgalomba az állami bank, fix évi 1,65%-os kamat és 1,68%-os átlaghozam (EHM) mellett.

A Magyar Nemzeti Bank tegnap közölte, hogy a jegybank által megvásárolható eszközök köre az állampapírok mellett kibővül az állami készfizető kezesség mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal. Azt egyelőre nem tudni, a jegybank is részt vett-e a mai kötvényvásárlásban, de megkerestük a jegybankot ehhez kapcsolódó kérdéseinkkel.

Júniusban Jákli Gergely elnök-vezérigazgató egyébként ezt nyilatkozta a Portfolio-nak az EXIM finanszírozásáról:

"Nagy különbség az előző válsághoz képest, hogy nem fagytak be a rövid lejáratú források, megmaradt a piaci likviditás, amihez az MNB fedezetbővítő intézkedése is hozzájárult. A megnövekedett folyósítási erőhöz persze nekünk is idomítani kell a forrásbevonásunkat. Nemzetközi szinten közép- és hosszú lejáratra is jó árazással lehet forrást bevonni. Tárgyalunk az EIB-bel, a CEB-bel, a Világbankkal bilaterális hitelfelvételekről, és vizsgáljuk a kötvénykibocsátás lehetőségét is, de a forrásmixünk alapvetően változatlan maradhat: az EXIM nemzetközi intézményektől és kereskedelmi bankoktól, illetve nemzetközi és hazai kötvénykibocsátásból szerez forrásokat."