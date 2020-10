Új világ jön az online fizetéseknél, így készülhetnek fel az e-kereskedők

Magyarországon tömegével jelentek meg az új vásárlók a koronavírus-járvány első hullámában, az új és a visszatérő vásárlók között is sokan voltak, akik előtte nem, de most bankkártyával fizettek. Az e-kereskedelemben a vásárlási folyamat egyik nagyon fontos eleme a fizetés, ha ez nehézkesen zajlik, a vásárló elhagyja a kosarat, a kereskedő elbukja a bevételét. Hogyan érdemes kialakítani a vásárlási folyamatot, milyen kötségekkel és feladatokkal jár ez és hogyan érinti a kereskedőket az év végétől az online fizetések esetében is kötelezővé váló erős ügyfélhitelesítés követelménye? A Mastercard szakértőivel, Szetnics Lászlóval és Racskó Tamással beszélgettünk minderről.

Tavasszal, a COVID-időszakban nagyon felpörgött az e-kereskedelmi piac, sokan életükben először rendeltek valamit az internetről. Magyarországon milyen mértékű volt ez a robbanás? Ezt mennyire látszott meg a tranzakciók számában?

Szetnics László: Európában 36 százalékkal nőtt az alapvető cikkeket online vásárlók száma ebben az időszakban, de Magyarországon is tömegével jelentek meg olyan új vásárlók, akik az alapszükségleteket is online vásárlás formájában elégítették ki: online rendeltek ételt, élelmiszereket, kozmetikumokat, vagy a digitális oktatás miatt így szerezték be a laptopokat, asztali számítógépeket és egyéb elektronikai eszközöket is. Mindezt az MNB friss adatai is alátámasztják, hiszen tavaly év eleje óta az online vásárlások száma 50 százalékkal, az értékük pedig több mint 60 százalékkal nőtt.

Racskó Tamás: Az új és a visszatérő vásárlók között is sokan voltak, akik előtte nem, de most bankkártyával fizettek. Korábban elmentek hónap végén a postára befizetni a sárga csekkeket, és most rákényszerülve arra, hogy kipróbáljanak egy új megoldást, rájöttek, hogy ez kényelmesebb így, mint amit eddig megszoktak. A vásárlók nem mindig keresik, hogy hogyan lehetne még jobban fizetni, de a mostani helyzet megmutatta ezt nekik, és ezek a felismerések a járványt követően, hosszútávon is kitartanak.

Szetnics László Fotó: Mastercard

A COVID-időszak után érezhető-e visszarendeződés a korábbi vásárlói szokásokhoz?

Szetnics László: Valamelyest elindult a visszarendeződés, de látjuk, hogy a hirtelen jött új vásárlók közül nagyon sokan megmaradtak. Ez a helyzet sikeresen bizonyította az online vásárlás létjogosultságát, nem véletlen, hogy a forgalom drasztikus mértékben növekszik már évek óta.

Az utánvétes fizetésről mennyire terelődött át a hangsúly az elektronikus fizetések irányába?

Szetnics László: Nagyon látványos fejlemény, hogy az utánvétes rendelések kifizetésénél nagyot csökkent a készpénz szerepe: ahol csak lehetett, a vásárlók kártyával fizettek.

Racskó Tamás: Többek között azért is támogattuk a Fizetési Élmény Riport elkészítését, mert kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan áll most az online fizetés és milyen megoldásokat használnak a kereskedők.

Mik azok a legfontosabb tanulságok, amiket egy kereskedő levonhat ebből a riportból?

Racskó Tamás: Mi úgy látjuk, hogy az emberek vásárolni szeretnek, de fizetni nem. Éppen ezért fontos az, hogy attól a pillanattól, hogy valaki belép egy webshopba, a fizetésen át egészen addig, hogy megkapja a kívánt terméket, egy olyan egyszerű, zökkenőmentes és átlátható folyamaton menjen át, ami arra sarkallja majd, hogy legközelebb is ezt akarja választani. Ez minden érintett fél közös érdeke. A mi feladatunk, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a kulcsrakész megoldásokra, amivel ez egyszerűen elérhető.

Szetnics László: A kereskedőknek egy ponton fel kell tenniük a kérdést, hogy mit tehetnének azért, hogy az ő webshopjukban szeressenek az emberek vásárolni? Hiszen nem csak a vásárlók, de a szolgáltatók száma is egyre nő, és hosszútávon csak azok maradhatnak versenyben, akik figyelnek az ügyfeleik igényeire.

Racskó Tamás Fotó: Mastercard.

A kereskedőnek melyik fizetési módozatok felpörgetése áll érdekében, és hogyan alakulnak a költségeik?

Racskó Tamás: A kereskedőnek a legnagyobb költség az elveszített vásárló. Ha csupán olyan fizetési módokat ajánl, amelyek nehézkessé teszik a vásárlás befejezését, akkor az elvesztett bevétel miatt fájhat a feje, amihez képest a kártyaelfogadási költsége elhanyagolható. Ezt igazolja, hogy a nemrégiben megjelent Fizetési Élmény Riporthoz készült kutatásunk során azt láttuk, hogy elsődlegesen az a fontos, hogy a vásárlók zökkenőmentesen eljussanak a fizetési folyamat végéig – ebből a szempontból nem a fizetés formája a fontos, hanem hogy egy kereskedő minimalizálni tudja a kosárelhagyók arányát. Az, hogy melyik fizetési módozat ideális, nagyban függ a szolgáltatás jellegétől is. Például egy olyan visszatérő vásárlónak, aki korábban nem regisztrált, fontos lenne, hogy legyen lehetősége könnyen megadni és elmenteni a fizetési adatait, hogy ne kelljen utána vendégként bejelentkeznie. Ha pedig egy rendszeres vagy használat alapú szolgáltatásról van szó, akár fel is hatalmazhatja a kereskedőt arra, hogy kártyával, csoportos beszedés-szerűen, de mégis díjmentesen fizethessen, ahogy azt pl. egy Spotify esetében is látjuk.

A kártyás fizetés bevezetésének mi a menete?

Szenics László: A nagyobb kereskedőknél gyakoribbak az egyedi megoldások, amikor direktben veszik fel a kapcsolatot egy kártyaelfogadó pénzügyi szolgáltatóval, és együtt alakítják ki az igényeiknek legjobban megfelelő metódust. Ezt követően a folyamatot tesztelik, hogy a lehető legkisebb arányra szorítsák vissza a hibalehetőségeket. A kisebb forgalmú kereskedőknek pedig léteznek olyan dobozos megoldások, amit igénybe tudnak venni.

Mik a főbb különbségek a fizetési szolgáltatók között?

Szetnics László: Egyrészt az elérhető szolgáltatások köre is változó, hogy kinek milyen a szolgáltatási modellje, milyen kereskedőre specializálódott, és árazásbeli különbségek is vannak.

Racskó Tamás: Azt is fontos megemlíteni, hogy miközben az olyan szolgáltatások, mint a mentett kártyás fizetés, nem érhető el minden szolgáltatónál. Ezek jelentős előnyt jelentenek azok számára, akik ezt már elérhetővé tették, hiszen már minden kereskedőnek érdeke, hogy ilyet is tudjon kínálni, ezzel leegyszerűsítve az ismétlődő vásárlásokat. A kereskedő különböző monitorozási, riportálási szolgáltatásokat is igénybe vehet a fizetési szolgáltatóktól, például, hogy milyen trendek, milyen heti vagy szezonális hatások jellemzik a forgalmát, és az akciók, kampányok eredményének értékelésével is fontos információkhoz juthat.

Lehet-e és érdemes-e terelni a vásárlókat a különböző fizetési módok közötti választáskor?

Szetnics László: Ez azért éri meg, mert a kereskedő célja az eladás: ő a lehető legkisebb költséggel akar eladni. Neki egy új vásárló megszerzése pénzbe kerül. De ha már az elejétől egy olyan megoldást biztosít a vásárlóinak, amivel a következő vásárlás alkalmával is tudnak nála fizetni, azzal nagyon le tudja szorítani a költségeit. Hiszen, ha van egy mentett kártyám valamelyik kereskedőnél, és csak egy picit jobb ajánlatot kapok egy másik kereskedőtől, nem biztos, hogy még egyszer vállalom a macerát, hogy elmentsem a kártyaadataimat a másik kereskedőnél is. Sőt, az is lehet, hogy nem is keresek másik kereskedőt, hiszen ennél a kereskedőnél már vásároltam, meg voltam vele elégedve, ezért itt is maradok.

Sokféleképpen meg lehet felelni az erős ügyfélhitelesítés követelményének, amely 2021-től lesz kötelező minden e-kereskedőnél. Magyarországon mi a jellemző gyakorlat ebben?

Szenics László: A kártyatársasági sztenderdek szerinti 3D Secure 2.1-es verzióját vezetik be a kártyakibocsátók, ennek többféle technológiával is meg lehet felelni. Az erős ügyfélhitelesítés egyik formája a biometrikus azonosítás, ami a mobilbanki alkalmazással működik. Vannak olyan megoldások is, amelyek az okostelefonnal nem rendelkezőket támogatják, de mi azt reméljük, hogy mindenki megpróbál mindent megtenni azért, hogy a korszerű technológiát használó és egyszerűbb, jobb ügyfélélményt adó megoldásokat kínálják a kártyabirtokosoknak. A netes vásárlók körében az okostelefon elterjedtsége nagyon magas, így nagyon komoly esély van arra, hogy a tranzakciók nagy részét a vásárlóknak lehetőségük lesz egy mobilbanki alkalmazáson keresztül biometrikus azonosítás használatával magukat azonosítani.

Milyen előnye van a kártyás fizetésnek a vásárlók szemszögéből?

Szetnics László: A Mastercard kártyák esetén az egyik legfontosabb garancia az úgynevezett chargeback szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy ha a kártyabirtokos nem az elvárt szolgáltatást kapta, nem az elvárt, feltüntetett árat fizette, akkor a bank visszatéríti a vásárlás összegét. Ez bőven a fogyasztóvédelmi szabályokon túlmenő előny.

Mire kell figyelni kiberbiztonsági szempontból az online kártyás fizetéseknél?

Szetnics László: A kártyaadatokat csak biztonságos oldalon szabad megadni, ahol a kereskedő neve előtt egy kis zöld lakat jelenik meg a böngészőben. Amit pedig még ilyen lakat birtokában sem szabad soha megadni, hiszen ezt senki nem kérheti tőlünk, az a plasztikkártya PIN-kódja.

Racskó Tamás: A webshopok többsége lépésről lépésre tájékoztat minket a fizetési folyamat során, ha bármi gyanúsat észlelünk, célszerű felkeresni a kereskedőt. Ha tőle nem kapunk választ, nem lenne együttműködő, akkor azonnal vegyük fel a kapcsolatot a bankunkkal.