Hibrid munka és digitális bankolás - Mi marad velünk a COVID-járvány után?

Tavasszal mindössze két hónap alatt két évnyi digitalizáció ment végbe a vállalatoknál, és messze nem csak a technológiai fejlődés volt szembetűnő, hanem a dolgozók mindennapi munkája is hatalmasat változott. Az egyik legnagyobb változás a területen, ami tartósan is fennmaradhat, hogy kialakult a hibrid munkavégzés, a home office és az irodai munka keveréke.

Hetente egy két napra bemennek a kollégák a meetingekre és kreatív tanácskozásokra, de a munka nagy része otthonról is elvégezhető. Ez a fajta hibrid munka velünk marad.

- vélte a Sibos "Managing the traditional world, while building out the digital future" c. panelbeszélgetésen a Microsoft pénzintézeti üzletágának marketingigazgatója, Jon Farmer.