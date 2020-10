JÓTETT Bank néven közös programot indítottak a bankok

JÓTETT Bank néven közös CSR programot indított a Magyar Bankszövetség és a hazai bankszektor. A banki társadalmi felelősségvállalási programok fontosságára elsőként közös véradással hívják fel a figyelmet a Banki Véradók Hetén - közölte a Magyar Bankszövetség.

A Magyar Bankszövetség az Országos Vérellátó Szolgálattal és a Magyar Vöröskereszttel együttműködve október 12-16. között első alkalommal rendezi meg a Banki Véradók Hetét – a JÓTETT Bank program induló eseményeként.

A cél az, hogy a pénzintézetek dolgozói saját véradásukkal a járványhelyzet alatt is hozzájáruljanak a vérkészlet fenntartásához, a betegek folyamatos ellátásához. A vérellátás biztosításához napi 1 600 - 1 800 véradóra van szükség, egy egység vérből akár 3 beteg ellátását is lehet biztosítani.

A hét folyamán több banknál szerveznek önkéntes véradást. A kezdeményezéshez a banki vezetők és dolgozók mellett a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank több vezetője is csatlakozik. A hét folyamán bankokhoz kihelyezett véradó-állomásokon a véradók között lesz Rákossy Balázst és Izer Norbertet, a Pénzügyminisztérium államtitkárait, valamint Kandrács Csabát, az MNB felügyeleti alelnökét is. Emellett a hét során ismert közéleti szereplők is bekapcsolódnak a programba.

Jelasity Radován, az első véradásnak helyet adó intézmény, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke elmondta: az előzetes jelentkezések alapján több száz munkatárs vállalta, hogy részt vesz a programban. A programhét országos lesz - azon intézményeknél, ahol az OVSZ most nem tud kihelyezett véradást biztosítani, a munkatársak az OVSZ területi intézeteiben tesznek eleget vállalásuknak.