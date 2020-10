Már készül a kormány legszebb ajándéka a családoknak: a 30+15 millió!

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Januártól akár 30 millió forint vissza nem térítendő támogatást és hozzá 15 millió forint kedvezményes kölcsönt is kaphatnak azok, akik három új gyermeket vállalnak és például egy nettó 50 milliós új építésű ingatlanba költöznek – vált világossá az elmúlt napokban, és még nincs is vége a családtámogatással kapcsolatos bejelentések sorozatának. A két új gyereket vállalóknál ugyanez az összeg 9,1+17 millió, az egy új gyermeket vállalóknál pedig 3,1+10 millió forint is lehet. Bemutatjuk az alábbiakban, hogy jönnek ki ezek az összegek.