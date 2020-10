Viszlát, külföldi home office – Visszahívják alkalmazottaikat a bankok

London nagybankjai elkezdték visszarendelni azon alkalmazottaikat, akik eddig mediterrán nyaralójukból van szülőföldjükről dolgoztak távmunka keretében, ugyanis jelentős adóvonzata lehet annak, ha egy alkalmazott huzamosabb ideig külföldön tartózkodik – számol be a hírről a Financial Times.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A briteknél is székhellyel bíró amerikai és európai bankok vezetői elismerték, hogy elkezdtek szigorúbb feltételeket szabni annak a több száz dolgozónak, akik a koronavírusra hivatkozva külföldről dolgoztak, vagy azért, hogy a családjuk közelében lehessenek, vagy, hogy kényelmesebb nyaralójukban töltsék a munkaórákat. A visszahívás mögött az áll, hogy a brit bankok elkezdtek félni attól, hogy jelentősebb adó- és felügyeleti vonzata lehet annak, ha munkavállalóik huzamosabb ideig dolgoznak külföldről.

Néhány bank már visszahívta az Egyesült Királyságba dolgozóit, még akkor is, ha egyébként magába az irodába nem kell bemenniük. A Mazars szakértője szerint az a probléma, hogy ha egy alkalmazott huzamosabb ideig dolgozik külföldön, akkor az ottani tartózkodási helyét vehetik állandó lakhelynek, emiatt pedig a munkaadót adófizetésre is kötelezhetik a fogadó országban. Sőt, ha egy dolgozónak állandó lakhelye van egy másik országban, a munkaadónak a releváns megfelelőséi lépéseket is át kell gondolnia és a profit megfelelő részét az adott munkavállalóra kell allokálni.

A források szerint a Citigroup és a Credit Suisse is visszarendelte már dolgozóit valamilyen formában, de sok bank, például a Deutsche Bank azt csinálja, hogy elmondja a dolgozóknak, hogy minden vonatkozó adóterhet a külföldi munka miatt nekik kell majd viselniük, ha úgy döntenek, hogy nem jönnek vissza a szigetországba.

Címlapkép: Getty Images