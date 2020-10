Figyelmeztetnek az elemzők: a bankok fontos bevételforrásának mehet neki Biden

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A Bloomberg Intelligence elemzője, Nathan Dean úgy látja, hogy ha Biden kerül hatalomra, a progresszívek nyomás alá fogják helyezni, hogy keményítsen be a bankokkal szemben. A szakember szerint ennek a legkézenfekvőbb módja a túlköltésekkel szembeni harc, melyet akár a pénzügyi fogyasztóvédelmi hivatalon (CFPB) keresztül is megtehet, így még a szenátust is megkerülheti.

A Cowen Washington Research Group elemzői szerint Biden nem fogja teljes egészében megszüntetni a túlköltések gyakorlatát, hanem limitálni fogja azt, hogy maximum milyen kamatokkal, mekkora összeggel költhetik túl a számlájukat az ügyfelek.

Biden maga egyébként nem ígért olyat, hogy szembe száll a túlköltési szabályokkal.

A túlköltés egy Amerikában viszonylag egyedinek számító lehetőség, azt jelenti, hogy ha valaki kimeríti a bankkártyának a keretösszegét fizetéskor, nem az történik, hogy elutasítja a kártyát a terminál, hanem a bank megengedi, hogy „mínuszba” forduljon az ügyfél egyenlege. A „mínuszos” egyenlegre jellemzően horribilis kamatokat számítanak fel a bankok és a következő számlára érkező pénzösszegből vonják.

A túlköltés viszonylag koncentrált rétegben jellemző: egy 2017-es felmérés szerint a lakosság 9%-a csúszik mínuszba rendszeresen, viszont a felszámított kamatbevételek 79%-át ők fizetik.