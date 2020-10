MNB: megvan az első csatlakozó bank az Energiahatékony Jelzálog Kezdeményezéshez

Az MNB fontos klímabarát döntésnek tartja, hogy az első hazai kereskedelmi bank csatlakozott az energiahatékony ingatlanvásárlások és az ingatlanokon elvégzett energiahatékonyság-növelő beruházások kedvezményes hitelekkel történő ösztönzését célul kitűző nemzetközi kezdeményezéshez - olvasható az MNB közleményében.



A Magyar Nemzeti Bank (MNB) üdvözli, hogy az OTP Bank Nyrt. – az első hazai hitelintézetként –csatlakozott az Energiahatékony Jelzálog Kezdeményezés (Energy Efficient Mortgages Initiative, EEMI) elnevezésű európai platformhoz.

Az EEMI az energiahatékony ingatlanok építése, illetve és az ingatlanokon elvégzett energiahatékonyság-növelő beruházások kedvezményes hitelekkel történő ösztönzésére vállalkozik. A kezdeményezésben résztvevők nemzetközi partnerekkel és a projektben részt vevő hazai bankokkal való együttműködés segítségével nemcsak a zöld jelzáloghitelek kockázatkezelésének fejlesztéséhez, zöld jelzáloglevelek kibocsátásához, de a magyarországi lakossági energiafelhasználás és a kapcsolódó üvegházhatású gázkibocsátás csökkentéséhez is hozzájárulhatnak.

Mint emlékezetes, az MNB 2019 júliusában csatlakozott az EEMI Tanácsadó Testületéhez, hazai színtéren pedig 2020-tól kezdve tőkekövetelmény kedvezménnyel is ösztönzi az energiahatékony hitelezést. A jegybank fontosnak tartja, hogy a továbbiakban minél több hazai hitelintézet kapcsolódjon be az energiahatékony lakáscélú hitelezésbe – akár az EEMI-hez is csatlakozva -, demonstrálva ezzel arra, hogy fontosnak tartja szerepét a környezeti fenntarthatóságban pénzügyi termékein, szolgáltatásain keresztül is.

A jegybank 2019. február 11-én azért hirdette meg Zöld Programját, hogy – a pénzügyi piaci szereplővel együttműködve – mérsékelje a környezeti anomáliák, problémák által jelentett ökológiai, gazdasági és pénzügyi kockázatokat, s klímabarát módon erősítse Magyarország versenyképességét.

Az épületek energiahatékonysága a zöld gazdaság egyik kitörési pontja, mely éppen ezért a jegybank közelmúltban publikált, a COVID-járvánnyal kapcsolatos élénkítő javaslatainak is része. A hazai lakó- és nem lakóépületállomány nagy volumenű felújításának beindulása ugyanis úgy tudna hozzájárulni a klímaváltozás elleni küzdelemhez, hogy egyúttal jelentős keresletet biztosítana a hazai építőipar számára is - zárul a közlemény.