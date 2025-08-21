Kinyírja a Duolingót a ChatGPT?

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Olvasói kérdés: OTP/MOL swap – (00:48)
- Olvasói kérdés: United Health Group – (11:16)
- Kinyírhatja a ChatGPT a Duolingót? – (23:56)
- Hol rontotta el a Kodak? – (35:41)
- A Palantir túlárazása – (47:06)
- Long/Short játék: Renault – (54:56)
- Long/Short játék: NASDAQ – (59:58)
- Long/Short játék: Commerzbank – (01:01:12)
- Long/Short játék: EUR/HUF – (01:03:42)
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
