Kinyírja a Duolingót a ChatGPT?
Portfolio
Az AI berobbanása pillanatok alatt romba dönthet tőzsdei sztorikat: vajon igaz lesz ez a Duolingo esetében is? Az új technológiák térnyeréséről tudna mesélni a Kodak is, amelynek több Nokia-pillanata is volt, amikor a menedzsment belealudt egy korszakváltásba. A Palantir körül egyre hangosabb a lufigyanú, miközben a Berkshire újra bevásárolt. Mindezekről szó esik a Portfolio Invest legújabb adásában, amiből még azt is megtudhatjuk, miért várt három hetet Áron a színes fotói előhívására Szekszárdon – és miért volt ez akkor akkora ünnep, mint ma egy árfolyamcsúcs.

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Olvasói kérdés: OTP/MOL swap – (00:48)
  • Olvasói kérdés: United Health Group – (11:16)
  • Kinyírhatja a ChatGPT a Duolingót? – (23:56)
  • Hol rontotta el a Kodak? – (35:41)
  • A Palantir túlárazása – (47:06)
  • Long/Short játék: Renault – (54:56)
  • Long/Short játék: NASDAQ – (59:58)
  • Long/Short játék: Commerzbank – (01:01:12)
  • Long/Short játék: EUR/HUF – (01:03:42)

