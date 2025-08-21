Nincs tovább: döntési pontnál a dollár

Nagyon érdekes helyzet alakult ki a dollárban. Annak ellenére, hogy idén több mint 10%-ot gyengült a dollárindex, április közepe óta nem ment sehova.
Rengeteg pesszimizmus van a dollárral szemben, de hónapok óta még sincs érdemi mozgás, pedig rossz hírekből bőven akadt az elmúlt hónapokban is. Ráadásul a dollár egy 17 éve működő trendvonalon csücsül. Ha megtöri, akkor nagyon felerősödhetnek az idei év trendjei (arany long, feltörekvő piacok stb.). Ha viszont nem töri le, akkor új trendek indulhatnak el.
Most olyan időszak elé nézünk, amikor már csak hetek lehetnek hátra ebből a tétlenségből. Mutatjuk, mi jöhet most.
