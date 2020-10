5 százalékos áfa és 0 százalékos hitel: az új lakások nyerő kombinációja?

Az új családügyi miniszter, Novák Katalin kezében összpontosul minden, ami a kormány lakás- és családpolitikájával, és ahogy bejelentették, „minden idők legnagyobb” családtámogatási programjával kapcsolatos. Az új intézkedések közül az 5%-os lakásáfával és a még közelebbről nem körvonalazódott, 0%-os zöld hitelről szóló Új Otthon Programmal foglalkozunk a Portfolio legújabb podcastjében.

Hogy mennyivel lesznek majd olcsóbbak az új építésű lakások attól, hogy újra 5%-os lesz az áfatartalmuk, az még komoly kérdőjel, de az biztos, hogy az állam az otthonteremtési program több elemével is komoly lökést adott a piacnak, így a következő mintegy 10 évben várhatóan több tízezer új otthon közül válogathatnak majd a családok és vásárlók. A felfokozott építőipari kereslet felfutása (amely az elmúlt időszakban kezdett úgymond normalizálódni) azonban hozhat esetleg újra árnövekedést is. A szerencsés az lenne, ha a hazai építőipari vállalkozók hatékonysága javulna és a jelenlegi árszinteken tudnák vállalni az újra felfutó kapacitás keresletet. A jogszabályváltozás megjelenése után egy nagyon izgalmas időszak veszi kezdetét Magyarországon a lakáspiac tekintetében.

Mindez a bankszektorban és a lakáshitelezésben is új helyzetet teremt. A lakáspiac felpezsdülése természetesen növelheti a hitelek darabszámát, ugyanakkor az árakra lefelé ható tényezők (elsőként az áfacsökkentés) ellentétes hatást gyakorolhat, hiszen csökkenti a finanszírozási igényt. Hogy végül mi lesz az eredménye ennek az intézkedésnek az ingatlanpiacon és a hitelpiacon, továbbá miről szól Matolcsy György ötlete a 0%-os jegybanki „zöld” lakáshitelek bevezetéséről az általa elnevezett „Új Otthon Program” keretében, arról Ditróy Gergely, a Portfolio ingatlanpiaci és Palkó István, a Portfolio pénzügyi szektorral foglalkozó vezető elemzője beszélgettek Orosz Márton szerkesztővel a legfrissebb podcastben. Beszélgetésünk után jelent meg a lakásfelújítások akár 3 millió forintos (a beruházások értékének 50%-áig a gyermekesek számára igénybe vehető) állami támogatásával kapcsolatos bejelentés.

