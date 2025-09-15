Elfáradtak a magyar tőzsde húzónevei - Meddig eshetnek?

Miközben a nemzetközi piacokon tovább tart a jó hangulat, addig a magyar tőzsdén elkezdődött a korrekció, a BUX index július óta először süllyedt 100 000 pont alá a hétfői kereskedésben. Az eddigi húzónevek közül többen is elfáradtak, miközben újak léptek a helyükbe. Megnéztük, hogy mi a helyzet most a magyar tőzsde sztárjaival, meddig eshetnek az év korábbi szakaszában még megrendíthetetlennek hitt részvények.

A fák sem nőnek az égig

A BUX index először júliusban törte át a 100 000 pontos álomhatárt, ezt követően pedig erős lendülettel folytatódott a rali a magyar részvénypiacon, egészen augusztus második feléig. A hazai benchmark augusztus 19-én ért el legutóbb új történelmi csúcsot, 106 720 pontnál (ez a kereskedésen belüli csúcsérték),

azóta azonban már közel 6 százalékos esést láthattunk.

A teljes képhez azért hozzátartozik, hogy az áprilisi vámháborús mélypontjától az augusztus 19-i csúcsig több mint 42 százalékot emelkedett a magyar tőzsde: