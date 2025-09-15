  • Megjelenítés
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy újabb magyarországi gépjárműipari beruházásról számolt be a Portfolio, ezúttal a hongkongi Belt and Road Summit – magyarul Egy út – egy övezet – konferenciáról. Beke Károly, a Portfolio makrogazdasági elemzője, a helyszínen kérdezte ki a részletekről Cliff Zhangot, a Templewater hongkongi befektetési cég vezérigazgatóját és alapítóját, a Wisdom Motor terveiről. A műsor második részében Hegyi Letíciával, a Pénzcentrum újságírójával tekintettük át a hazai magániskolák tandíjait és értékajánlatát, amelyek a tehetősebb családoknak a magániskolák vonzó alternatívát kínálnak a közoktatással szemben, ugyanakkor a legtöbb magyaroszági család számára elérhetetlenek.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Kínai autóipari beruházás – (01:38)
  • Makronaptár – (10:34)
  • Magániskolák – (11:50)

Címlapkép forrása: Forrás: Wisdom Motor

