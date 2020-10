Újabb magyar jelzálogbank csatlakozott az Energiahatékony Jelzálog Kezdeményezéshez

A Takarék Jelzálogbank Nyrt. támogatja a fenntartható fejlődési célok elérését, ezért csatlakozott az Energiahatékony Jelzálog Kezdeményezés (Energy Efficient Mortgages Initiative, EEMI) európai platformhoz. A program résztvevői azon dolgoznak, hogy zöld jelzáloghitelezéssel és zöld jelzáloglevél kibocsátásával támogassák a lakásállomány energiahatékonyságának növelését, az OTP Jelzálogbank elsőként a napokban jelentette be csatlakozását.

Az Európai Unióban az összes energia 40 százalékát az épületek működtetésére használják fel. Az épületállomány mintegy 80 százaléka húsz évnél idősebb, energetikai szempontból nem hatékony. Egy felmérés szerint évente 180 milliárd eurót kellene költeni ezen a területen ahhoz, hogy az Európai Unió elérje klímacéljait, az összeg jelentős részét a magánszektornak kell befektetnie.

Az Energiahatékony Jelzálog Kezdeményezésben hatóságok, kutatóközpontok, energetikai cégek és hitelintézetek tömörülnek, hogy együtt dolgozzák ki, hogyan lehet hatékonyan támogatni a zöld hitelezés elterjedését, és ezáltal a lakossági ingatlanok energetikai korszerűsítését. A Magyar Nemzeti Bank 2019-ben csatlakozott az EEMI tanácsadó testületéhez, a programba pedig eddig 65 európai hitelintézet kapcsolódott be.

"A klímaváltozás következményei már mindennapjainkban is megjelennek, ezért tennünk kell az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséért. A Takarék Jelzálogbank, mint a második legnagyobb hazai jelzáloghitel-refinanszírozó, elkötelezett a klímaváltozás elleni küzdelemben, az energiahatékonyságot növelő ingatlanberuházások támogatásában. Ezért csatlakoztunk az Energiahatékony Jelzálog Kezdeményezéshez, és ezért dolgozunk egy zöld jelzálogkötvény kibocsátásán is, hogy partnerbankjainkon keresztül ezáltal is támogassuk a hazai ingatlanállomány energetikai korszerűsítését "– mondta Nagy Gyula, a Takarék Jelzálogbank vezérigazgatója.