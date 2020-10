Sírva könyörgött a bírónak "a következő Bernie Madoff", így is 22 évet kapott

Kezd egyre több részlet nyilvánossá válni az amerikai Maryland állam történelmének legnagyobb Ponzi-rendszeréről. A sémát üzemeltető svindlert, Kevin Merrillt a „következő potenciális Bernie Madoffként” emlegették a törvény emberei, összesen mintegy 345 millió dollárt, azaz kb. 107 milliárd forintot sajtolt ki befektetőiből. A csalást üzemeltető férfi azt ígérte ügyfeleinek, hogy hitelportfóliókat értékesít nekik, de valójában piramisjátékokat üzemeltetett. 22 év börtönt kapott.

Kevin Merrillre, a piramisjáték főkolomposára még 2018-ban csapott le az amerikai igazságügyi minisztérium, a bíróság a napokban ítélte el 22 év börtönre jelentős vagyoni hátrányt okozó csalásért.

Merrill elsősorban intézményi befektetőket károsított meg, főleg hedge fundokra és family office-okra lőtt, de néhány lakossági ügyfél is bedőlt neki. A hedge fundok többnyire szintén intézményi befektetőknek és vagyonos lakossági befektetőknek kínálnak aktív vagyonkezelési szolgáltatásokat, míg a family office-ok pénzügyi tanácsadást és vagyonkezelést kínálnak magánbefektetőknek és családjuknak.

Merrill azt állította a befektetőinek, hogy hitelkártya-tartozásokból, lakossági autóhitelekből és diákhitelekből álló portfóliókkal foglalkozik, azt ígérte, hogy a pénzből, amit neki adnak, ilyen jellegű tartozásokat vásárol, majd a törlesztő részletekből hozamot fizet nekik. Bár tényleg volt néhány hiteltartozás, amit Merrill megvett, a hozamkimutatásokat, vételi tranzakciókat rendszeresen hamisította, sokkal nagyobbnak feltüntetve a befektetési portfólióját, mint amekkora volt.

A csaló a törlesztőkből befolyó bevételek helyett az új befektetők pénzéből fizette ki a régi befektetők hozamát, vagyis klasszikus piramisjátékot üzemeltetetett. A befolyó pénz nagy részét egyébként magára költötte, drága sportkocsikat és luxusingatlanokat vásárolt. Ezeket most a bíróság mind elárverezi, hogy a befektetőket kártalanítani tudják. Összesen 189 millió dollár visszafizetésére kötelezte Kevin Merrillt a bíróság, de ők maguk is esélytelennek látják a teljes összeg visszaszerzését. Merrill feleségét is börtönre ítélték: a nőnek hat hétvégét kell majd a rácsok mögött töltenie.

A Baltimore Sun részletesen is foglalkozott a piramisjátékos tárgyalásával, melyről érdekes tények szivárogtak ki.

Merrill például sírva esedezett a bírónak, hogy könyörüljön rajta, mondván, hogy élete végéig bánni fogja, hogy visszaélt a benne bízó emberek bizalmával. A bíróra nem hatottak az érzelmek, azt állította, hogy 11 év alatt Merrill még Bernie Madoff piramisjátékát is meghaladó csalás-hálózatot épített volna fel, ha ilyen ütemben folytatja.

Az obszcén mohóság szintje egyszerűen felháborító. Mennyi az, ami elég?

– tette fel a kérdést a bíró a tárgyaláson. Amiatt is lehordta Merrillt, hogy besétált az FBI-hoz és megpróbálta kimagyarázni a helyzetet, hogy megússza a büntetést.

A tárgyaláson néhány ügyfél konkrét esetét is ismertette az ügyészség: