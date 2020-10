100 millió dolláros csalással vádolja a Rothschildok bankját egy orosz üzletember

100 millió dolláros csalási ügybe keveredett az Edmond de Rothschild bank New Yorkban, a Rosneft volt vezére szerint a privátbank megtévesztette őt és ez több mint 100 millió dolláros kárt okozott neki – számol be a hírről a Financial Times.

Szergej Bogdancsikov, a Rosneft volt vezére beperelte a svájci privátbankot, az Edmond de Rothschildot, a vád szerint a bank egyik vezető beosztású személye összejátszott New Yorkban élő kelet-európaiakkal annak érdekében, hogy átverjék őt. Az üzletember elmondása szerint a bank több mint 100 millió dolláros kárt okozott neki.

Bogdancsikov ügyvédje szerint a Rothschild bank álbrókerek és kétes befektetési szakemberek segítségével akart pénzt kicsalni ügyfelétől. Az Edmond de Rothschild még nem kommentálta az esetet. Az orosz üzletember az ügy miatt korábban már Luxemburgban és Svájcban is beperelte a bankot, de miután rájött, hogy annak amerikai lába is érintett lehet, New Yorkban is pert indított.

A vádirat szerint Carlo Thewes, korábbi vezető beosztású személy a Rothschildnál, úgy adta el magát Bogdancsikovnak, mintha Ariane de Rothschild bárónő bizalmasa lenne, ezzel próbálva elnyerni a bizalmát. 2001-gyel kezdődően az orosz üzletember 150 millió dollár vagyon kezelésével bízta meg a bankot, azt kérve Thewestől, hogy konzervatív módon fektessék be a pénzét. E helyett, a vádirat szerint, Thewes New York-i közvetítőkön keresztül magas díjak mellett fektette be a pénzalapot, a vagyonkezelési díj egy része pedig Thewes és a Rothschild bank zsebében landolt.

Az egyik ilyen közreműködő cég a vád szerint a Fontanelle Capital volt, amelyet Vlagyimir Oblonsky és felesége kezelnek Brooklinban. A vádirat alapján a rábízott pénz egy részét a Fontanelle továbbadta egy másik New York-i befektetési cégnek, az OIM-nek, amelyet egy Mikhail Filimonov nevű ember vezetett. A cég 10 millió dollárt vesztett Bogdancsikov vagyonából, miután olyan cég átváltható kötvényeit vette meg belőle, amelyről kiderült, hogy egy csaló indiai műholdakkal foglalkozó társaság. Bogdancsikov egészen 2016-ig nem tudott az átverésről, mivel a Rothschild két könyvet is vezetett veszteségeinek elfedésére - állítja.

Bogdancsikov most azzal vádolja a bankot, hogy az irreálisan nagy vagyonkezelői díj mellett 86 millió dolláros vesztesége is keletkezett olyan ügyletek miatt, amelyekről nem is volt tudomása.

