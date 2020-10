Bírósági eljárást kezdeményezett Horvátországgal szemben az OTP

In English

Az OTP bank nemzetközi választottbírósági eljárást kezdeményezett a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjánál (ICSID) Horvátország ellen. A bank álláspontja szerint Horvátország megsértette a Magyarország és Horvátország között fennálló beruházásvédelmi egyezményt a deviza- és deviza alapú lakossági hitelek kötelező átváltásának előírásával. Az ICSID Főtitkára a kérelmet 2020. október 16. napján nyilvántartásba vette.

A választottbírósági eljárás célja az OTP horvátországi leánybankját ért – jelenleg 224 millió horvát kuna (jelenlegi árfolyamon 10,8 milliárd forint) összegűre becsült – veszteség megtérítése.

Ezt a veszteséget azon horvát jogi szabályozás okozta, amely 2015-ben kötelezően előírta, hogy a svájci frankban vagy svájci frank alapon felvett lakossági hitelek adósainak kérelmére a horvát bankok kötelesek az adott lakossági hitelek devizanemét euróra, vagy euró alapúra átváltani a folyósításkori árfolyamon és kamatozással, áll a bank közleményében.

Az elszenvedett veszteséget az OTP Csoport már elkönyvelte, azonban annak elsősorban tárgyalásos úton való rendezéséről, másodsorban jogi úton való visszaköveteléséről nem mondott le. Az OTP számára Horvátország fontos befektetési célpiac, az OTP elkötelezett a horvátországi leánybankja eredményes működésében, emelik ki a közleményben, hozzátéve, hogy az OTP az elmúlt évek folyamán, és továbbra is a kialakult vita békés rendezésére törekszik Horvátország kormányával. Ugyanakkor részvényesei, befektetői és más érintettek (stakeholderek) érdekeinek védelme a választottbírósági eljárás megindítását is szükségessé tette. Az OTP célja ettől függetlenül továbbra is az igényeinek tárgyalásos úton való rendezése, közölte az OTP.

Az OTP árfolyama idén 37,14 százalékkal került lejjebb.

