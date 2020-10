Kirúgtak két sztárbankárt a Morgan Stanleytől, mert WhatsAppot használtak

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Morgan Stanleynél dolgozó két, vezető árupiaci kereskedőnek is az állása bánta, hogy a WhatsAppot használták munkahelyi csevegésre – számol be a hírről a Financial Times. A Wall Street-i vállalatok egyre erőteljesebben lépnek fel az olyan kommunikációs csatornákkal szemben, amelyeket nem tudnak ellenőrizni.