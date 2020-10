Kiderült, mely bankok felelősek a leginkább a fajok kihalásáért

Csak most kezd ismerkedni a bankvilág a biodiverzitás csökkentésének megállítására tett erőfeszítések jelentőségével. A fajok kihalásához leginkább hozzájáruló 10 globális nagybank friss listáján 4 amerikai, 3 japán, 2 brit és 1 francia bank található.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Érdekes elemzés jelent meg szerdán a Föld biodiverzitásának csökkenéséért felelős gazdasági tevékenységek finanszírozásáról. 50 megvizsgált globális nagybankokból 10 olyan bankot nevez meg a kiadvány, amely a leginkább sérti hitelezési és értékpapírjegyzési tevékenységével a bioszféra sokszínűségét.

Finanszírozott kihalás

„Bankrolling Extincition”, vagyis „Finanszírozott kihalás” címmel jelentette meg elemzését a Portfolio.earth nevű kutatói csoport, amely 50 globális nagybankot megvizsgálva arra jutott, hogy egyikük sem alkalmaz megfelelő rendszereket a növény- és állatvilág sokszínűségének védelmére finanszírozói tevékenysége során. Felszólították egyúttal a bankokat, hogy fejezzék be a fajok kihalását elősegítő ipari tevékenységek pénzelését.

Újfajta nyomás ez a bankokon, hiszen míg korábban a pénzügyi felelősségvállalás, a prudenciális működés és a fogyasztóvédelem terén előforduló hiányosságaik miatt vették elő őket (ami aztán a 2008-as válság után jelentős szabályozási hullámot hozott), már hosszú évek óta a klímavédelem, legújabban pedig egyre inkább a biodiverzitás támogatását is számon kérik a pénzintézeteken, finanszírozási döntéseikkel ugyanis nagyban befolyásolják a gazdasági szereplők környezettudatosságát.

Most már a bankok is kezdik felismerni, hogy ha olyan szektorokba fektetnek, amelyek előidézik a klímaváltozást, azzal saját megtérülésüket is csökkentik – véli Liz Gallagher, a portffolio.earth igazgatója. A bankoknak azt is meg kell érteniük szerinte, hogy ugyanez a biodiverzitás rombolására is igaz.

Az elemzés szerint 2019-ben az 50 legnagyobb bank több mint 2600 milliárd dollárnyi finanszírozást nyújtott olyan szektoroknak, mint az ipari jellegű mezőgazdálkodás és halászat, a fosszilis üzemanyagok és az infastruktúra, amelyek a legnagyobb okozói a biodiverzitás csökkenésének.

Ez az összeg nagyobb, mint Kanada éves GDP-je.

Jelenleg közel egymillió állat- és növényfaj áll a kihalás szélén – hívta fel a figyelmet Kai Chain, a University of British Columbia környezettudósa, egy erről szóló tavalyi tanulmány vezető szerzője. A mostani jelentés szerinte egy olyan világot szeretne előmozdítani, amelyben csak olyan projektekre lehet tőkét szerezni, amelyek bizonyítottan a bolygó szépségének és a biztonságos klímának a helyreállítását szolgálják.

A leginkább felelős bankok

Ami pedig a bankok listáját illeti, az alábbiak kerültek a negatív lista élére, mint amelyek a leginkább rombolják finanszírozási döntéseikkel a Föld biodiverzitását:

Bank of America Citigroup JP Morgan Mizuho Financial Wells Fargo BNP Paribas Mitsubishi UFJ Financial HSBC SMBC Group Barclays

A listán tehát 4 amerikai, 3 japán, 2 brit és 1 francia bank található meg.

Mérlegfőösszeg alapján a világ négy legnagyob bankja egyébként kínai (Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China), ők nem kerültek e lista élére. A teljes tanulmány itt, pdf-ben olvasható angol nyelven.

Címlapkép: Getty Images