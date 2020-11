Negyedével eshet idén a magyar lízingpiac

A járványhatás miatt több mint 20 százalékkal 425 milliárd forintra csökkent a finanszírozott összeg a magyarországi lízingpiacon az első három negyedévben. Az agrárgépeknél és építőgépeknél mondható a legkedvezőbbnek a helyzet. A Magyar Lízingszövetség arra számít, hogy a tavalyi 740 milliárd forintos finanszírozott összeg háromnegyedét sikerül elérni az idén.

Elindult felfelé a harmadik negyedévben a lízingpiac, de az év első kilenc hónapjában a finanszírozott összeg így is csak 425 milliárd forintot tett ki, szemben az egy évvel korábbi 550 milliárddal. Bár ez 23 százalékos csökkenést jelent éves összevetésben, az idei második negyedévet jellemző 28 százalékos visszaeséshez képest kedvezőbb eredmény, ami arra utal, hogy elrugaszkodott a mélypontról a lízingpiac.

Szinte minden ágazatban, így a lízingpiacon is borította az eredeti menetrendet a pandémiához köthető gazdasági hanyatlás. Több lízingpiaci szegmens azonban jól teljesített és látszik, hogy a finanszírozásra van igény - értékelte az első kilenc hónapot Tóth Zoltán, a Magyar Lízingszövetség főtitkára.

Kivételek és visszaesések

Többek között a mezőgazdaságigép-finanszírozás tartozik a kivételek közé: a kihelyezett összeg ugyanis megközelítette a 71 milliárd forintot, ezzel a tavalyi rekordév közelében teljesített. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet agrárgépeladásokra vonatkozó adatai szerint csak átmeneti megtorpanás látható az gépértékesítésben, ez segítette a lízingpiacot is. A Lízingszövetség összefoglalója szerint a járványhoz képest az építőgépek finanszírozása is jól alakult, az 50,5 milliárd forintos kihelyezés ugyanis csupán 14 százalékkal marad el a 2019-es, a korábbi éveket is figyelembe véve kimagasló szinttől. Az autópiacot mind nemzetközi szinten, mind Magyarországon sokkolta a pandémia, a személyautó- és furgoneladások az első háromnegyed évben több mint 21 százalékkal csökkentek, ez pedig a finanszírozási piacon is nyomot hagyott. A személyautókra és kishaszongépjárművekre kihelyezett összeg 164 milliárd forintot ért el, szemben az egy évvel korábbi több mint 198 milliárddal. Ezen belül a használt autók finanszírozása megközelítette a tavalyi nagyságrendet. A flottafinanszírozásban kisebb mértékű szűkülés következett be: 55 milliárd forintra csökkentek a kihelyezések az egy évvel korábbi 66 milliárdról. Tóth Zoltán szerint kérdés, meg tud-e indulni az autópiac és az autófinanszírozási piac az emelkedőn a negyedik negyedévben. Pontos prognózist adni azonban egyelőre a mostani bizonytalan gazdasági helyzetben nem lenne szerencsés. A többi részpiachoz képest nagyobb esés történt a nagyhaszon-gépjárműveknél, ami a válságüzemmód miatt érthető. A finanszírozott összeg jelentősen, több mint 40 százalékkal csökkent éves szinten, de ez egybevág a nagyhaszon-járművek eladásainál látott visszaeséssel. Itt az év hátralévő hónapjaiban sem várható trendforduló. A Lízingszövetség összefoglalója szerint a termelő-berendezések, egyéb gépek finanszírozása sorolható szintén a járvány vesztesei közé, itt is közel 40 százalékos volt a hanyatlás.

Támaszt adnak a kedvezményes konstrukciók

Tóth Zoltán elmondta azt is, hogy a mezőgazdasági gépek finanszírozásában elért eredmény a kedvezményes jegybanki hitelprogramnak - az NHP-nak – is köszönhető. Emellett az NHP-s konstrukciók teljes lízingpiaci részesedése is jelentős, 23 százalékot tett ki. Vagyis összesen mintegy 100 milliárd forint kihelyezés köthető a jegybanki programhoz. Az exportőr vállalkozások számára elérhető, szintén kedvezményes Exim-konstrukciók is népszerűek, 15 milliárdos részesedést mondhatnak magukénak a teljes piacból.

Bizonytalan kilátások

Az egyes részpiacokat tekintve tehát a harmadik negyedévben ugyan nem történt igazi trendforduló, a korábban jobban és gyengébben teljesítő ágazatok hasonlóak a válság kirobbanása óta. A harmadik negyedéves adatok viszont némi optimizmusra adnak okot. Eredetileg a lízingpiaci szereplők az első hullám kibontakozása után azt remélték, hogy a tavalyi, rekordszintű 740 milliárd forintos kihelyezéshez képest 25 százalékos lesz a hanyatlás. Noha többek között a teljes lízingpiacot erőteljesen befolyásoló autópiac alakulására, nem lehet konkrét előrejelzést adni a már említett gazdasági bizonytalanság miatt, a lízingpiaci szereplők ennél némileg jobb eredményt is elérhetőnek tartanak - közölte a Magyar Lízingszövetség.

Címlapkép: Shutterstock