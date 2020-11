A digitalizáció globális versenyt hoz a bankszektorban: fintech-kihívók rabolhatják ki a banki széfeket

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Néhány hete ért véget a SIBOS, a világ egyik vezető fintech-konferenciája. Miről szólt a rendezvény idén, és mennyiben volt más így, online formában, mint a korábbi években?

A SIBOS az iparágban egy kiemelt helyet elfoglaló üzleti rendezvény volt, amit évente egyszer rendeztek meg a globális pénzintézeti szereplők részvételével, és idén is megtartották, de most teljesen más formában zajlott: egy teljesen online digitális rendezvény formájában. Ez önmagában is jelzi, hogy a piac milyen kihívások elé került. De pozitív oldala is volt ennek, a digitalizáció révén sokkal szélesebb kört értek el, megnyílt a rendezvény a szakma előtt, magas utazási és részvételi költségek nélkül is elérhetővé vált a rendezvény a szakmának, és nagyon sok globális trendet tudtunk testközelből megnézni. Ma már, 2020-ban az előadások nagyjából csak a harmada szólt technológiákról, use-case-ekről, de még több előadás szólt az innováció, a technológiák üzleti vonatkozásáról.

A Microsoft vezére, Satya Nadella a SIBOS-on úgy fogalmazott, eddig a pénzügyi szolgáltatások érettségét aszerint mérték, hogy milyen fejlett technológiát használnak a szolgáltatás mögött. Most azonban a vállalatoknak mélyre kellett ásniuk a világjárvány miatt, és újra fel kellett találniuk, fel kellett építeniük az üzleti működésüket. Milyen területeken érezhetők valódi változások a banki működésben?

A koronavírus-járvány utáni új szituáció momentumot teremtett a bankoknak és nagyvállalatoknak arra, hogy átgondolják a piaci tevékenységüket és a működésüket, a hosszú távú jövőjüket. Ez a fajta útkeresés az egész konferenciára jellemző volt, a szektorba megérkezett a változás, a transzformáció, amit a felsővezetésnek is magáévá kell tennie. Egyértelműen látszódik az a globális trend, miszerint középtávon, néhány éven belül a “túlélő-sikeres” bankok stratégiai partnerségek segítségével szövetségre lépnek technológiai óriásokkal. Ebben a folyamatban megtörténik a digitális transzformáció minden aspektusa, ami külső átalakulást és belső átváltozást eredményez. Többek között így felépül a képessége és a lehetősége annak, hogy a bankok is új piacokra lépjenek be. Ez egy fontos és mozgósító üzenet lehet a régió és hazai szereplők számára is, mint új lehetőség és mint egy „wake up call”.

Milyen stratégiákat választanak a nagybankok a digitális transzformációra?

A nagybankok esetében inkább az a stratégia látszik népszerűnek, hogy a felforgató egységeiket egy kiszervezett neobankban hozzák létre, vagy technológiai szövetségre lépnek más szolgáltatókkal. Ennek az az egyik fő oka, hogy egy 30-50 ezer alkalmazottal dolgozó nagybank transzformációja rendkívül bonyolult feladat, a piacon látható ügyféligényeket kielégítő, reaktív üzemmódból proaktív üzemmódba való átállás borzasztóan nehéz egy ekkora szervezetben. Ebben egy jó alternatíva a zöldmezős bankok építése, illetve a szövetségek kialakítása.

A SIBOS-on alapvetésként kezelték a megszólaló bankok vezetői, hogy a felhő és az AI hangsúlyosabb szerepet kap a banki működésben, nem csupán költségcsökkentési kérdés a technológia használata. Mit látnak mindebből az ügyfelek, és miért fontos ezeknek a technológiáknak a szerepe a bankolásban?

Az ügyfélszokásokban alapjaiban változtak meg, a fogyasztók edukációs folyamaton estek át, nem csak a bankolás, hanem a mindennapi élet más területein is. A bankolás egy viszonylag komplex szolgáltatás, legalább is a háttérben, de a bankok irányába már elvárás, hogy az ügyfélélmény ugyanolyan legyen, mint más kereskedelmi területeken a digitális csatornákon.

Emellett több, mint 150 kihívó bank működik a világban, amelyek a teljes pénzügyi szolgáltatás portfóliót lefedve versengenek az ügyfelekért. Jellemzően gyökeresen új működési modellben, sokszor 90% alacsonyabb operációs költséggel és 15-20-szor hatékonyabb és gyorsabb ügyfélszerzési folyamattal és radikálisan új termék-megközelítésekkel. Ők már mindezt jellemzően felhő technológiákra építve, technológiai partnerekre támaszkodva végzik, ebben is tartani kell velük a lépést.

A fogyasztók ma már könnyen elérhető, érthető, átlátható, olcsó, biztonságos szolgáltatásokat várnak el. Tömegesen digitalizálódnak az ügyfélkapcsolatok, az ügyfélakvizíció, a kapcsolattartás és ügyfélkezelés. A passzív banki szolgáltatásokból átalakulnak az intézmények egy aktív, az élet minden területén megjelenő szolgáltatóvá, amely az ügyfél közelében marad.

Címlapkép: Strén Gábor. Forrás: Microsoft.