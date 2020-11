Rázós szakításra készül Donald Trumppal a Deutsche Bank

Az amerikai elnökválasztás után véget vetne Donald Trumppal való „kapcsolatának” a Deutsche Bank, mert már belefáradt az üzleti kötelék miatti folyamatos kritikákba a bank – írja a Reuters az ügyhöz közel álló forrásokra hivatkozva.

A Deutsche Banknak mintegy 340 millió dollárnyi kihelyezett hitele van a Trump Oganization felé, a három különálló hitelt jelenleg is törlesztik Trump cégei a hitelintézet felé és személyesen az elnök vállal értük garanciát – állítják az ügyre rálátó források. Csakhogy a hitelekre eddig csak a kamatot fizették Trumpék, a tőke még nincs törlesztve – tették hozzá.

A német nagybankot az utóbbi időben egyre több kritika éri a Trumppal való üzleti ügyei miatt, így a bank azt tervezi, hogy az amerikai választások után felbontja üzleti kapcsolatát Trumppal – írja a lap. Az elmúlt években a bank már több mint 2 milliárd dollárnyi hitelt adott Trump cégeinek.

A lap által hivatkozott források szerint a kapcsolatmegszakítás egyik járható útja az lehetne, ha a még fennálló hiteltartozást a bank eladja a másodlagos piacon, ugyanakkor egyelőre nem látni, ki lenne hajlandó megvenni a hitelt. A Deutsche Bank, a Trump Organization és a Fehér Ház sem kommentálta egyelőre a híreket.

A Deutsche Bank először az 1990-es évek végén kezdett el hitelezni Donald Trumpnak, de amint Trump politikai babérokra tört, egyre több kongresszusi vizsgálatnak lett kitéve a német nagybank az elnökhöz fűződő üzleti ügyek miatt.

Ráadásul a demokrata pártiak egyre inkább sürgetik a vizsgálatot a bank és az elnök kapcsolatára vonatkozóan, a banki források szerint ha most a demokraták győznek, a Trump pénzügyi dokumentumainak kiadására vonatkozó követelések is megújulnak. Ezért is lett olyan fontos most a banknak, hogy minél hamarabb felszámolják a Trumppal való közös ügyleteket – mondták.

Ha viszont Trump nyeri a választásokat, a banknak megint kevesebb esélye lesz kiszállni a „kapcsolatból”. A források szerint a bank nem szeretne negatív reklámot azzal, hogy lefoglalja az amerikai elnök ingóságait, ha az időközben nem tud fizetni, ebben az esetben valószínűbb, hogy újabb négy évet kell várni, amíg Trump már biztosan nem lesz elnök.

Címlapkép: Getty Images