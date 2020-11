Nagyot fordult a világ a fintech vállalatokkal: az innováció kőkemény üzleti kérdés lett

Megváltozott a világ, a fejlesztési technológiák, a platformok, a bigtech vállalatok és a fintech kihívók átformálták a pénzügyi IT-cégek működését. Az innováció a fintech piacon ma már nem csupán technológiai kérdés: az üzleti know-how ismerete ugyanúgy elengedhetetlen része a termékfejlesztésnek, mint a leginkább up-to-date technológiák alkalmazása. A fintech szervezetekben dolgozó tehetségek megtalálása, megtartása és menedzselése szintén embert próbáló feladat, a témáról Csorba Gyulával, a Dorsum stratégiai igazgatójával és vezérigazgató-helyettesével beszélgettünk, aki idén az IVSZ az év menedzsere Gyurós Tibor-díjat is kiérdemelte.

Miben más informatikusokat, IT-szakembereket vezetni, mint más területen menedzsernek lenni? Másképpen működnek az IT-sok?

Ez egy speciális szakma, mert az IT-szakemberek nagyon kreatívok, sokat akarnak tanulni, fejlesztik magukat, folyamatosan az lebeg a szemük előtt, hogy egy munkahelyen hogyan lehet valami nagyot alkotni, ami európai- vagy világszinten is szenzáció. Nagyon fontos, hogy ha valaki vezető egy ilyen cégben, akkor az alkalmazott technológiában mindig up-to-date legyen, ugyanis fejlesztési módszertanokkal, technológiákkal tud igazán lehetőségeket adni az embereknek. Vezetőként szállítani kell az eredményeket a tulajdonosoknak, de arra is törekedni kell, hogy inspiráló munkakörülményeket teremtsünk, ami óriási kihívás.

Ma az innováció nagyrészt az IT-területről, technológiai fókusszal indul a legtöbb iparágban. Hogyan működik ez a Dorsum piacán, és milyen vezetői kihívásokat tartogat?

Kívülről nézve azt gondolná az ember, hogy az innováció mindig egy új technológiával indul, ez nálunk is sokáig így volt, de a 2010-es évek elejétől ez az időszak véget ért. Addig nagyon sok munkába, fejlesztésbe bele tudtunk úgy kezdeni, hogy azt figyeltük csupán, hogy technológiai szempontból mi a divatos.

De megváltozott a világ, a fejlesztési technológiák, a platformok, a bigtech, fintech óriások teljesen átformálták az iparágat.

A 2010-es évek elején törtek be a piacra az okostelefonok, a trendi webtechnológiák, a mesterséges intelligencia, a korábbinál sokkal fejlettebb user experience, aminek a csúcsát a technológiai óriások, az Amazon és a Facebook felhasználói élménye jelenti.

Természetesen vannak technológia vezérelte innovációs folyamataink, de ahogy a nagy technológiai cégek, mi is inkább a piac és az üzlet problémáira akarunk új megoldásokat adni. Emellett azt kutatjuk, hogy az ügyfeleink - bankok, alapkezelők, brókercégek - a digitalizáción keresztül hogyan tudnak még jobb felhasználói élményt nyújtani és az ügyfeleik elégedettségét növelni. Nálunk üzleti szemmel indul az innováció, és ez alakul egy modern technológiával rendelkező megoldássá.

A két innovációs csapatunkat szenior bankárok vezetik, ők irányítják, hogy milyen újdonságot kell az értékpapír back office, treasury, privátbanki vagy prémiumterületen szolgáltatni. Az elmúlt éveknek a nagyobb, európai szinten is kiemelkedő innovációs eredményei, pl. a Finnovate-győzelmeink csak így jöhettek létre. Csupán egy új technológia, mondjuk egy chatbot, önmagában kevés, mi egy konkrét hitelkártya-igénylési folyamatot építettünk a technológiára. Az idei év egyértelmű fókuszpontja az ügyfelek digitális kiszolgálása.

Ha behozunk az innovációba egy új technológiát, azt meg kell tölteni üzleti tartalommal is.

Összegezve tehát, a fejlesztéseinkbe beletesszük az üzleti know-how-t, ezt kombináljuk egy európai szintű felhasználói élménnyel, és természetesen ehhez a legújabb technológiát használjuk fel.

A Dorsum milyen technológiákat vezetett be a munkavégzés hatékonyságának növelése érdekben?

Ahogy egyre több ügyfelünk lett, egyre több technológiai lépésben kellett gondolkodnunk, és öt évvel ezelőtt - fejlesztési igazgatóként - eljutottam arra a pontra, amikor egyértelművé vált, hogy a fejlesztéseink napi működési folyamatait mindenképpen standardizálnunk kell. Ennek az iparágnak a módszertani slágertémája akkor az volt, hogy a lefejlesztett kódból automatikusan kerüljön élesítésre egy verzió, extrém esetben legyen rögtön futtatható output. Ezért egy teljesen automatizált fejlesztési- és verziókiadási folyamatot alakítottunk ki, ami az automatikus tesztek futtatását is lehetővé tette.

Ami a mostani időszak egyik kiemelt trendje, és nagyon fontos a fejlesztési módszertanok tekintetében, az az úgynevezett konténerizáció. A technológia segítségével, ahogy a neve is mutatja, konténerszerű fejlesztéscsomagokat tudunk egyenesen a bankokhoz „beemelni”, épp úgy, ahogy a konténereket egyik hajóról átemelik a másikra. Bár egy nagybanki rendszernél ez hatalmas kihívás, a technológia kiemelkedően fontos lesz a következő években, ezért egyre aktívabban foglalkozunk vele.

Ami pedig ezeknek a folyamatoknak a pénzügyi részét érinti, nagyon fontos monitoroznunk a projektjeink jövedelmezőségét. Most már 250 ember dolgozik a cégnél, ezért jelenleg bevezetés alatt van egy kontrolling rendszer (szintén hazai fejlesztés), amivel az erőforrásgazdálkodásunkat tudjuk hatékonyabbá tenni. Igyekszünk tehát a fintech cégek megoldásait alkalmazva a legújabb standard szoftverfejlesztési eszközöket is minél gyorsabban integrálni a működésünkbe.

Csorba Gyula (balra) és Vinnai Balázs (jobbra) az IVSZ díjátadó rendezvényén.

Mennyire volt nehéz a megfelelő alkalmazottakat – megfizethető bérezéssel – megszerezni, milyen gyakorlatot követtetek ebben?

2015 és 2020 között megduplázódott a létszámunk. A nagy IT-munkaerőpiaci versenyben is megtaláltuk tehát az eszközöket, amivel ezt a létszámbővülést véghez lehetett vinni. Az iparágban úttörőként ismertük fel a gyakornoki programok kiemelt jelentőségét, hogy a legtehetségesebb emberek az egyetemekről kilépve rögtön nálunk kezdjenek el dolgozni. Így minden évben sikeresen integrálunk körülbelül 10 szoftverfejlesztő mérnököt és 10 közgazdászt a csapatba.

A program mögött komoly kiválasztási rendszer működik: felmérjük a problémamegoldó készségét és a tárgyi tudását is a reménybeli kollégáknak. Van egy 8 hetes belső képzésünk, ahol nemcsak gyakorlatban használható piaci tudást biztosítunk a résztvevőknek, de a saját technológiáink és rendszereink használatát is oktatjuk. A kurzus végi vizsga után pedig rögtön élesben tudják kipróbálni magukat a kollégák. Ezek a fiatal tehetségek keresik a további kihívásokat, ezért a gyakornoki programra építve egy vezetői talent programot is indítottunk öt évvel ezelőtt, így a legtehetségesebb gyakornokok zöme most már középvezetőként dolgozik nálunk.

A HR-stratégiánk másik alappillére az volt, hogy egy-egy kulcskompetenciára próbáltunk meg szenior szakértői tudást behozni. Ilyenkor a csapatba való illeszkedés nagyon fontos kiválasztási szempontként jelenik meg nálunk. Továbbá a szeniorok esetében inkább azt mérlegeljük, hogy tud-e extra tudást behozni a jelenlegi csapat tudásszintjéhez képest, mintsem, hogy mennyiségi standard emberfelvételt folytatnánk.

Földrajzilag is terjeszkedünk, belföldön és külföldön is vannak telephelyeink, Romániában és Bulgáriában. A miskolci irodánk megnyitása is fontos mérföldkő volt, mára eljutottunk oda, hogy míg öt évvel ezelőtt öt kollégával kezdtünk, ma már 15-en vagyunk ott is. Fontos kérdés lett, hogy a dinamikus munkaerőpiacon milyen csomagokat tudunk adni a dolgozóknak, ezért egy többéves karrier- és csomagtervet állítottunk össze, a kiemelkedő tehetségek részére pedig kidolgoztunk egy hűségprogramot.

Mára már egyértelművé vált, hogy nincs választási lehetőség: egy nemzetközi cég felépítéséhez meg kell adni a szakmának megfelelő piaci béreket.

Milyen terveitek vannak a következő időszakra, milyen fejlesztések vannak csőben most a Dorsumnál?

A pénzintézeti szektor jól vizsgázott a világjárvány alatt, az ügyfeleink jól reagáltak a digitális átállásra egyik napról a másikra, agilisak voltak. A pénzintézetek is felismerték, hogy stratégiai jelentőségű feladat, hogy érintés- és személyes ügyfélkapcsolat-mentesen tudjanak szolgáltatni. A privát- és prémiumbanki világ átformálásának, digitalizációjának nagy jelentőséget tulajdonítunk. Az új platformokra, technológiákra az ügyfeleknek a jövőben is mindig lesz igényük. Folytatjuk a nemzetközi terjeszkedésünket is, jövőre élesednek komoly nyugat-európai projektjeink. Ebben az évben pedig megjelentünk Software-as-a-Service termékkel is, egy befektetési portfóliók áttekintését biztosító mobilos és webes alkalmazással. Az üzleti workflow-kat, az üzemeltetést tehát távoli szolgáltatásként is tudjuk már biztosítani és ezt az irányt 2021-ben több további termékünk is követni.

