Elmondják a szakemberek, hogy érdemes jól csinálni a koronavírus miatt létkérdéssé vált digitalizációt

A koronavírus-krízis jelentősen megnövelte a digitális megoldások és az agilis módszertan iránti igényt a bankszektorban, de anyagilag és az implementációt tekintve is számos buktatója lehet a folyamatnak. A Portfolio Banking Technology 2020 online konferenciáján a banki digitalizációval foglalkozó szakemberek osztották meg gondolataikat.

Komáromi Zoltán, a Grepton Informatikai Zrt. üzletfejlesztési vezetője és értékesítési vezetője elmondta: a Covid-krízis alatt a digitális gazdaság több mint 14%-kal nőtt. Az emberek 75%-a már digitális megoldásokat használ, a KKE-régióban 12 millió új online felhasználó jelent meg, 70%-uk valószínűleg a pandémia után is megmarad. Az ügyfélkommunikáció is jelentősen digitalizálódott, ami azért is fontos, mert a vállalatok 80%-a szerint az ügyfélélmény az elsődleges versenyplatform. Az ügyfelek gyors, releváns, kontextualizált információt várnak el egyszerűen. Sok pénzügyi vállalat külön digitalizációs egységekkel válaszoltak a kihívásokra, amelyek a frontend fejlesztésekkel foglalkoztak. A backend fejlesztése viszont elmaradt, nem mindig tudták tartani a lépést a frontendekkel. Emiatt silórendszer jelent meg, sok esetben ez gyenge integrációt és architekturális fejlettségi különbségeket eredményezett. A Grepton egy amerikai céggel közösen létre hozott egy olyan megoldást, amely áthidalja az így generált problémákat, ez a SmartComm.

Tóth Tamás, a Lippert Kft. partnere és Muck István, az ff.next vezérigazgatója kiemelték közös előadásukban: a banki digitális értékesítés felfutóban van, főleg a mobilbankolás iránti érdeklődés növekszik. Sok inkumbens viszont lemaradóban van a digitalizációban a fintechekhez képest. A banki értékesítési folyamatot három egységre lehet bontani: az azonosítás, a termékigénylés és a szerződésigénylés. A vállalatuk megoldása éppen ezért modulárisan van kialakítva. A legjobb azonosítási forma a szakemberek szerint a chipes igazolványok használata, ilyen több mint 5 millió embernek van. Egyébként telefonos megoldásukon keresztül mindhárom pmt. szerinti azonosítási forma elérhető. A szakemberek szerint a legnagyobb növekedési potenciál a digitalizációban a kkv-szektornál érhető el.

Kovach Anton, a Shiwaforce vezérigazgatója a hibrid integrációról beszélt. A koronavírus miatt a digitalizáció, digitális transzformáció a top témák közé tartozik világszerte. Az elmúlt bő fél év bebizonyította: szükség van a pénzintézeteknél a gyors reagálásra, alkalmazkodásra, ebben lehet segítségre az agilis módszertan. Az agilis módszertanra való átállás sok pénzintézetnél elindult, ezek a cégek most gyorsabban is tudtak reagálni, viszont Kovach Anton úgy látja, a legjobb működési modell a hydrid stack, melyben a hagyományos és az agilitás egyszerre működik. Ezzel a módszerrel tudják a vállalatok a legjobban kihasználni, hogy a megfelelő ügyfélélmény mellett tudják szállítani a lehető legmagasabb szintű automatizációt és digitális megoldásokat. A Shiwaforce ilyen rendszerek kialakításával foglalkozik.

Az előadások utáni panelbeszélgetés az IT-vendorok és bankok közti együttműködésről volt szó.

Bek-Balla László, az Erste Digitális Csatornák és Contact Center vezetője elmondta: a legnagyobb kihívás az, hogy menet közben folyjék a fejlesztés anélkül, hogy a stabilitás sérülne. A szakember úgy véli, fontos, hogy az innováció meglegyen házon belül is, viszont minden részterületnek megvannak a saját beszállítói náluk.

Böle Ferenc, az OTP Bank IT Projekt Menedzsment és Transzformációs Igazgatóság vezetője elmondta: az OTP rendszerei komplexek, de nagyobb csapataik is vannak, akik tudnak foglalkozni a digitalizációval, jobban tudnak kontrollálni egyes funkciókat is, így nem jelent problémát a bank mérete a digitális átállásban. hozzátette: az innovációnak a meglévő dolgokra is vonatkoznia kell. Fontos a strukturális rendszerek innovációja és az olyan eszközök fejlesztése is, ami nem feltétlen látványos. Böle Ferenc úgy fogalmazott, nem érdemes egy Kamazra rárakni egy Tesla kijelzőjét, mert nem fog működni.

Kovach Anton, a Shiwaforce vezérigazgatója úgy látja, az arany középutat kell tartani, ha viszonylag egyenleges a régi rendszerek felásására, átalakítására szánt keretösszeg, ha ezt kifizetjük, a technológia megtéríti az összeget. azt is elmondta, hogy az innovációt nem egy pontra kell koncentrálni, vagyis nem érdemes egy-egy innovációs központot létrehozni, amely csak ezzel foglalkozik. Az is fontos, hogy ne erőltessük mindenre rá az agilitást, fontos, hogy csak olyan esetben implementáljuk ezt, ha van hozzáadott értéke.