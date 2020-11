Forradalmi változások készülődnek a bolti fizetéseknél

Felkészült a magyar fizetésforgalmi piac az erős ügyfélhitelesítés január 1-jei határidejű bevezetésére, a kiskereskedelemben mindenhol kötelezővé tett digitális fizetési lehetőségre azonban várhatóan csak a jövő évben fog a maradék boltok többsége végső megoldást találni. Utóbbi az azonnali fizetésre építő applikációknak és másodlagos fizetési azonosítón alapuló fizetési formáknak kedvezhet. A koronavírus elektronikus fizetésekre gyakorolt hatásairól és a bankszámla-tranzakciók árazásának átalakulásáról is szó volt mai online Banking Technology 2020 konferenciánk délutáni szekciójában.

Mit okozott az elektronikus fizetések piacán a koronavírus?

Eölyüs Endre (igazgató, Mastercard Europe) szerint kevesebb összes tranzakciót, határozott győztes és vesztes iparágakat hozott a járvány, a digitális tranzakciók aránya természetesen nőni fog. Bartha Lajos (ügyvezető igazgató, MNB) arról számolt be, hogy a járvány első időszakában minden visszaesett, majd emelkedett az elektronikus tranzakciók volumene, az újabb lezárások adatait még nem látják. Barna Balázs (Head of European Expansion, TransferWise) szerint bebizonyosodott, hogy a digitális megoldások nemcsak hatékonyabbak, de biztonságosabbak is, ráadásul innovációt indított el a piacon a járvány. Kozma Zoltán (vezérigazgató, Takarékinfo) szerint nehéz különválasztani az egyes tényezők hatását, de az azonnali fizetés folyamatosan nő, a növekedés mértéke tér csak el hónapról hónapra.

Felkészültek a szereplők az erős ügyfélhitelesítésre?

A véghatáridő december 31., de azt kérte az MNB a szereplőktől, hogy szeptemberre készüljenek fel – mondta Barha Lajos (MNB). Szerinte működni fog az új rezsim, Magyarország nem tervez halasztást, a leginkább felkészültek között vagyunk. Eölyüs Endre (Mastercard) szerint a bankok képessége megvan, de az ügyfelek nem tanulják meg egyik napról a másikra. Az elfogadó bankok nagy része elindult, de még nem állnak ott a tranzakciók, ahol lenni kellene, sok az elveszett tranzakció. Kozma Zoltán (Takarékinfo) szerint azért előremutató az erős ügyfélhitelesítés, mert biztonságossá és megbízhatóbbá teszi a vásárlást. Ugyanakkor kényelmetlenebbé teszi a vásárlást. A Transferwise minden piacán a lehető leggyorsabb és legolcsóbb fizetési lehetőséget akarja biztosítani az ügyfeleknek, ezért csatlakozott a magyar azonnali fizetési rendszerhez.

Milyen digitális fizetés jön azokban a bankokban, ahol még nincs?

Eölyüs Endre (Mastercard) szerint a kártyás vásárlás és az azonnali fizetés jól ki tudja egészíteni egymást, nem az a kérdés, hogy melyik győz, a fő a készpénz kikerülése a rendszerből. Bartha Lajos (MNB) szerint a kereskedők egy részéhez még el sem jutott az információ, hogy biztosítani kell január 1-jétől az elektronikus fizetés lehetőségét is, de a jövő évben ez mindenhol megváltozhat. A kereskedők eldöntik, számukra melyik az olcsóbb és praktikusabb. Kozma Zoltán (Takarékinfo) szerint több mint egy év is eltelhet, mire a kártyával egyenértékű, hasonlóan egyszerű megoldások elterjednek az azonnali fizetésre építve.

Hogy alakulhat át a tranzakciók árazása?

Az átutalások 45%-a 20 ezer forint alatti, amelyeknél nem érv, hogy a tranzakciós illeték megdrágítja a tranzakció. Az MNB azt szeretné látni, hogy eltűnik a tranzakció alapú árazás - mondta Bartha Lajos (MNB). Ma Magyarországon egy átlagos lakossági ügyfélnek 1,6 átutalása és 6,5 kártyatranzakciója van Magyarországon, öt év múlva előbbi tarthat ott, mint most a kártyatranzakciók. Kozma Zoltán (Takarékinfo) úgy látja, valóban a csomagárazás felé látható elmozdulás. Eölyüs Endre (Mastercard) szerint egyrészt az infrastruktúrán, másrészt a ráépülő üzleti modellen fog függni az árazási struktúra.

Csalásmegelőzés az azonnali fizetésben

Racskó Tamás, a Mastercard üzletfejlesztési vezetője az azonnali fizetési rendszereken történő csalásmegelőzésről beszélt, előadásában felhívta a figyelmet: az azonnali fizetési rendszer a pénzmosásban és csalásban utazó bűnözők számára is kedvező környezetet teremt, az áldozatoknak nehéz visszaszerezniük az összegeket, mivel végleges tranzakciókat hajtanak végre a pénzükkel gyakran ismeretlen szereplők felé, rövid idő alatt nyomon nem követhető összegekkel. A bankok csak saját adataikra látnak rá, a csalásmegelőzési rendszerek pedig lassabbak az azonnali fizetésnél. A brit adatok is azt mutatják, hogy az ottani rendszerátállás után (2013-ról 2014-re) megnőtt a csalások előfordulása. A Trace Financial Crime nevű Mastercard-termék többek között az említett anomáliákat hivatott feltárni, a tranzakciók teljes hálózatán és több bank között áthaladó gyanús tranzakciókat végigkövetve, gépi tanulás és mesterséges intelligencia segítségével. Eddig több mint 20 milliárd tranzakciót elemzett a rendszer 90%-os találati hatékonysággal.

A fizetés nem élmény

Mondovics Péter, a Mastercard marketingmenedzsere Fizetési Élmény Riportjukat mutatta be, fő következtetésük az volt, hogy a fizetés nem élmény. Az elhagyott kosarak országa vagyunk: 10-ből 9 megkérdezett döntött már úgy, hogy megszakítja a vásárlás folyamatát a fizetés során. A leggyakoribb okok között a nem megbízható fizetési oldal (24%), a fizetési felület átláthatatlansága (11%), a nem szimpatikus fizetési oldal (11%) és a hibás végösszeg (10%) játszotta a legnagyobb szerepet. 58% számára frusztráló élmény a fizetés. A koronavírus felerősítette a fizetések biztonságosságát, és a gyorsaság helyett a használhatóságot helyezte előtérbe. Technikai, lélektani és UX típusú akadályai is vannak annak, hogy nem mennek végbe a fizetési tranzakciók. A felület kezelhetősége, a hazai fizetési szolgáltató (pl. Barion, Simple) és a kereskedő megbízhatósága alapján döntenek a legtöbben.