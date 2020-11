Váratlan változásokat hozott a banki informatikában a koronavírus - Elmondták, mi jöhet még

A bankszektor meghatározó IT-vezetői, fintech innovátorai, beszállítói és csúcstanácsadói beszélgettek a Portfolio mai online Banking Technology 2020 konferenciáján arról, mely banki IT-trendeket érdemes és lehet most meglovagolni.

A világ egyik legnagyobb CIO-felmérését készítette el a KPMG, ennek eredményeiről számolt be előadásában Kórász Tamás, a KPMG partnere. A digitalizációs kényszer megnőtt, a digitalizáció felgyorsult, a digitalizációs beruházási hajlandóság pedig növekedett a válság ellenére, a home office-ra való átállás minden korábbinál nagyobb volumenben lezajlott. A legerősebb növekedést a koronavírus hatására a mobilapplikációk mutatták, de a weboldalak használata is nőtt. A 18-24 éves korosztály 43%-a számára elengedhetetlenné vált a 7/24-es webchat elérhetősége. A legfontosabb technológiai beruházási cél az adatbiztonság és adatvédelem (47%), az ügyfélélmények javítása (44%) és az infrastruktúra (35%) lett. A globális átlagnak megfelelően a pénzügyi szolgáltatók 61%-ánál nőtt meg az informatikai vezető szerepe. A magyar bankok is digitális szolgáltatások bevezetésével reagáltak a járvány miatt megváltozott ügyféligényekre, piaci pozíciójukat egyre inkább a digitális transzformációs képesség fogja meghatározni a tanácsadócég szerint. A KPMG összekapcsolt működés keretrendszerének segítségével véghezvihető a vállalati szintű, ügyfélközponti digitális transzformáció, ennek elemeiről is beszámolt Kórász Tamás.

Egy jól felépített blockchain platform a teljes társadalomnak a javára szolgálhat - vélte előadásában Krocsek Attila, a Natrix üzletfejlesztési igazgatója. A Natrix egy szabályozott környezetre tervezett blockchain alapú platform és egy rá alapuló számlavezető rendszer kombinációját nyújtja most már két éve. A platformot egy évvel ezelőtt kezdték el az uniós szabályozásnak megfeleltetni, mára elkészültek a munkával. Bő 20 fős csapattal és nettó 600 millió forintos fejlesztési költséggel dolgoznak. Hibrid, konzorciumra épülő blockchain megoldásról van szó, amelynek működése nem függ egy központi szereplőtől. A blockchainre egy szóban összefoglalva a bizalom miatt van szükség, hiszen a biztonsága nem korrumpálható humán faktoron, hanem korrumpálhatatlan, visszamenőlegesen módosíthatatlan adatbázisra támaszkodó technológián alapul. A rendszer automatikusan hiteles adatokat szolgáltat, a Wirecardnál elkövetett csalások például elképzelhetetlenek lettek volna a használatával. Ha minden jól megy, Európában az elsők között, saját elektronikus pénzintézeti engedéllyel szolgálhatnak ki a jövőben egy digitális bankot.

Solymár Károly Balázs, az ITM helyettes államtitkára a 2015-ben indult Digitális Jólét Program és a részeként elindított Digitális Jólét Pénzügyi Védjegy Pénzügyi Védjegy részleteit ismertette. A program célja, hogy a különböző digitalizációs projektek egy értelmes nagy egészbe illeszkedjenek. A védjegy a digitális pénzügyi szolgáltatások iránt nem elégséges bizalommal rendelkezők számára nyújt egyfajta biztosítékot, a védjegyet a szigorú szempontrendszernek megfelelő, 5000 feletti ügyfélszámmal rendelkező hitelintézetek és biztosítók használhatják. Az alapszintű védjegyhez egy zárt checklist elvárásainak kell megfelelni, a magasabb szintek már kiemelkedő digitális szogláltatásokra és a pénzügyi tudatosságot növelő társadalmi felelősségvállalásra is szükség van. A védjegyre folyamatosan pályázathatnak a pénzügyi intézmények.

Többek között a digitális kihívók térnyerésének titkairól beszélt előadásában Christopher Mattheisen, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója. Mint mondta, a fiatal generációk ugyanazzal a nyitottsággal és bizalommal használják a nagyobb fintech cégek, mint a Revolut vagy a Trasferwise szolgáltatásait, mint a hagyományos bankokét, sőt, előnyeik miatt sok esetben előbb rendelkeznek számlával ezeknél a szolgáltatóknál mint a bankoknál. A szakember kiemelte a nyilvános felhők, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás szerepét sikerükben, a Microsoft ezek nyújtásában élen jár.

A Kórász Tamás (partner, KPMG) által moderált panelbeszélgetésben az idei év és a jövő fő banki fejlesztési irányairól volt szó. Három évet dolgoztunk fél év alatt, és három évet dolgoztunk előre – szokták mondani a Dorsumnál Fischer Bálint üzletfejlesztési igazgató szerint a koronavírus támasztotta feladatok kapcsán. Mint mondta, a private banking hosszú évekig elhanyagolt terület volt a digitalizációban, most viszont robbanáson megy keresztül. Alföldi Ferenc, a Budapest Bank informatikai vezetője elmondta: az eltervezett fejlesztések közül semmi sem állt le a banknál, a jogi/compliance oldal rugalmasságát is megkövetelték a quick win típusú megoldások, és a kormányzati elvárások a törlesztési moratórum és a támogatott hitelprogramok kapcsán is nagy munkát adtak nekik. A digitalizáció következő fő területének a hitelezést jelölte meg, emellett a koronavírus-járványban még több hullámra számít. Galló Csaba Márton, a CIB ügyvezető igazgatója sok más mellett az új fejlesztések edukációs szerepét is kiemelte, megemlítve: sikerült bevezetniük a teljesen online jelzáloghitel-igénylésbefogadást. A jövő kihívásai között a hitelezés és a befektetési szolgáltatások digitalizációja kiemelt helyet foglal el a banknál, és a fiókhálózat is több figyelmet igényel. Koczka Dániel, az MKB Digital vezérigazgatója elmondta: több agilis pilotuk is folyamatban van a banknál, a járvány teremtette helyzetben számos fejlesztést nagyobb lendülettel tudtak megvalósítani. A digitalizáció fókusza a prémium- és privátbanki ügyfélkörre és a vállalatokra helyeződhet át szerinte. Strén Gábor, a Microsoft ügyféligazgatója szerint a következő évek nagyon fontosak lesznek a bankok és a szállítók számára is, a bankszektort helyzetbe hozhatja a digitális tér általános felértékelődése, újfajta ügyfélkapcsolatokat teremtve náluk.