Sokan elfelejtik, pedig nem kéne: az ország legjobb lakáshitele fix 3%-on pörög

Átlagosan 4% körüli kamatozással vesznek fel manapság lakáshitelt a magyarok, a legtöbben 5 és 10 éves kamatperiódus mellett. Pedig van egy lakáshitel, amely sok banknál elérhető állami kamattámogatással is, ennél jóval kedvezőbb, 3%-os, ráadásul végig fix kamat mellett. A költözésen kívül lényegében csak két gyermek kell hozzá, ennek ellenére sokan nem tudnak róla: a lakáshitelek mindössze egyhatodát veszik fel „CSOK-hitel” formájában a magyarok.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Piaci lakáshitelt vennél fel? Használd a Pénzcentrum kalkulátorát!

Akár új gyermek vállalásával, akár meglévő gyermek(ek)kel költözik valaki egy másik ingatlanba, érdemes elgondolkodnia a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénybevételén. Meglévő gyermek esetén olyan támogatásról van szó, amelyet biztosan nem kell visszafizetni. A CSOK-ot egészíti ki a kamattámogatott „CSOK-hitel”: 2019 közepe óta már nemcsak új, hanem használt lakás vásárlására is igénybe vehető ez a legfeljebb 3%-os kamatozással futó kölcsön. Falusi CSOK mellé pedig tanya, birtokközpont, vagy preferált kistelepülés területén lévő lakás korszerűsítésére és bővítésére is igénybe vehető.

A „CSOK-hitelt” a kétgyermekesek 10 millió forint, legalább három gyermekkel rendelkezők (vagy ennyit vállalók) pedig 15 millió forint erejéig vehetik fel, és ha ez az összeg nem lenne elég, természetesen piaci lakáshitellel is kiegészíthető. A kamattámogatás a futamidő első 25 évében jár, de ennél hosszabb futamidő nem is jellemző. A Pénzcentrum kalkulátora alapján a legkedvezőbb végig fix kamatozású hitel kamata is 4% felett van a piaci kamatozású hitelek körében (ráadásul itt 5,25% a banki ajánlatok átlaga), tehát mindenkinek megérheti inkább a CSOK mellé felvehető „CSOK-hitelt” választania, aki legalább két gyermekkel (vagy ennyi vállalásával) költözik.

Ahhoz képest, hogy a legkedvezőbb kamatozású lakáshitelről beszélünk, meglehetősen kevesen élnek vele: az elmúlt egy évben (2019. szeptember végétől 2020. szeptember végéig) kihelyezett lakáshitelek mindössze 17%-a kamattámogatott hitel (ennek elsöprő többsége 3%-os „CSOK-hitel). Az MNB legutóbbi Lakáspiaci jelentése alapján úgy tűnik, még a CSOK igénybevevői közül sem mindenki veszi fel: az első negyedévben a lakáshitel-kibocsátás 23%-a kötődött CSOK-hoz, ami magasabb volt a CSOK-hitelek akkori 18%-os arányánál.

Piaci lakáshitelt vennél fel? Használd a Pénzcentrum kalkulátorát!

A mindössze 3 százalékpontos kamatkülönbség dacára a szintén kamattámogatott, 0%-os kamatozású babaváró hitel sokkal népszerűbb: az összes új háztartási hitel 29%-át tették ki az elmúlt egy évben, szemben a támogatott lakáshitelek mindössze 7%-os arányával. A babaváró hitelnek három nagy előnye is van a támogatott lakáshitelekkel szemben (1. kamatmentesség, 2. támogatássá alakulhat, 3. szabad felhasználású), a többi lakáshitelhez képest azonban a CSOK-hitel egyértelműen kedvezőbb, így kevésbé érthető, hogy különösen a már gyermekkel rendelkezők (akár házaspárok, élettársak vagy egyedülállók) miért a piaci lakáshiteleket választják a kamattámogatott verzió helyett.

Megkeresésünkre az OTP Banknál úgy becsülték, hogy a (tb-jogviszonynak és KHR-feltételeknek megfelelő) 20 és 54 év közötti magyar nők akár 35 százaléka is jogosult lehet a CSOK-ra és a CSOK-hitelre. A KSH adatait összevetve azokkal a nőkkel, akik potenciálisan jogosultak lehetnek lakáshitelre, elmondható, hogy a lakáshitelre jogosultakon belül akár 35% is lehet a támogatott hitelre jogosultak köre, és a lakáshiteleken belül is indokolt lenne hasonló részarány. Ehhez képest járunk a fent említett szinten, mindössze 17%-nál.

Az OTP Bank otthonteremtési megoldásokért felelős vezetője, Kormos Zoltán szerint sokan nem használják ki a jelenleg elérhető otthonteremtési támogatásokat, és ezzel egyes esetekben akár több mint 3 millió forint összegű kamattámogatástól eshetnek el. A legnagyobb hazai bank számai ugyanakkor jobbak a piaci átlagnál: a kihelyezett kamattámogatott hitelek aránya több mint 30 százalék a portfólióban, azaz a hitelintézetnél 10 jogosultból 3 kap kedvezőbb konstrukciójú kamattámogatott hitelt, és megközelítőleg 15-20 százalékponttal magasabb a kamattámogatott hitelek aránya a banknál a többi piaci szereplőkéhez képest.

Címlapkép: Getty Images