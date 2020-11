Tízezrek rohanhatnak hozzánk a lakásfelújítási milliókért (Interjú)

Az új állami otthonteremtő intézkedések és a hitelből vásárolt lakások alacsony aránya azt sejtetik, hogy 2021 még jobb év lesz a lakáshitelezésben, mint 2020 – mondta a Portfolio-nak adott interjúban Harmati László. Az Erste Bank lakossági vezérigazgató-helyettese szerint a gazdaság lefékeződése azonban nem úszható meg következmények nélkül sehol sem, a bevételi visszaesés a bankoknál a számla- és kártyaforgalmon, illetve -díjakon eddig a leglátványosabb. Harmati László a törlesztési moratóriummal kapcsolatos „operációs rémálomról”, a megtakarítások átrendeződéséről, sőt még George-ról is beszélt nekünk.

Nem látszódnak egyelőre a koronavírus tartós hatásai a lakossági hitelek és megtakarítások piacán sem: előbbiben átmeneti kereslethalasztást, utóbbiban időleges átrendeződést hozott inkább eddig a járvány. Vajon a második hullámot is ilyen könnyen megússza majd a bankszektor a lakossági oldalon?

A gazdaság lefékeződése nem úszható meg következmények nélkül sehol. A megtakarítások növekedése a fogyasztás masszív visszaeséséből jön, aminek két forrása van, egyrészt a korlátozott fogyasztási lehetőségekből (például nem tud senki moziba menni), másrészt a természetes válságreakcióból, amit 2008-2012 között láthatunk: „tegyünk félre, mert bizonytalan, hogy mi lesz” vagyis az is többet takarít meg, aki elvileg költhetne többet. A betéti kamatok mélyponton, így a megtakarítások nagy része az értékpapírpiacon csapódik le, a számokon ez jól látszik,

a befektetési szolgáltatások részpiacai szépen teljesítenek. Itt az a nyertes, aki minél több kisösszegű megtakarítást tud ide terelni,

a gazdagabb ügyfelek vagyon-növekedésére építeni hosszú távon nem elég. A hitelezést erősen támogatják az állami garancia- és élénkítési programok (lásd: babaváró, Széchenyi kártya, NHP), többek között a lakásárak korrekciója miatt a lakáshitelezés zsugorodása kisebb lesz, a személyi kölcsön piac viszont tavalyhoz képest 40 százalékkal alulteljesít majd. A bevételi visszaesés a bankoknál a számla és kártyaforgalmon és -díjakon a leglátványosabb, sajnos itt a visszapattanás is csak részben kompenzált, pedig valószínűsíthető, hogy a szabályozás és a járvány miatt (kisebb forgalom, kevesebb utazás) terelődött forgalom a számlapénz felé a készpénzről. E nélkül még rosszabb lenne a helyzet.

Hogy nincs minden rendben, azt mutatja, hogy több mint 20 milliárd forintnyi céltartalékot képzett az Erste Bank az év első kilenc hónapjában, és más hatásokkal együtt 41-ről 12 milliárd forintra esett a nyeresége. Mekkora a lakossági hitelekre jutó céltartalék ebből, és milyen mutatókra, felmérésekre támaszkodva tudnak következtetni a hitelportfólió várható romlására még úgy is, hogy az adósok fizetőképességi problémáit elfedi a törlesztési moratórium?

A tartalékképzés többsége a vállalati oldalt érintette, mértéke az Ersténél nem lóg ki a jelentősebb magyar bankokkal összehasonlításban. Tartalékot nem akkor képzünk, amikor baj van, hanem előtte, már akkor, amikor a hitelportfolió romlásának a bizonytalansága nagyobb. Most pedig ez volt a helyzet részben a járvány okozta gazdasági helyzet, részben a moratórium miatt. Az első magyar moratóriumban sokkal többen bennmaradtak, mint a környező országok rendszereiben, ennek két oka volt: egyrészt, hogy átfogó volt, vagyis minden adósra és követelésre kiterjedt. Másrészt mindenki azonnal megkapta, vagyis kilépni lehetett belőle, nem belépésre alapult. Ennek a következménye, hogy olyanok is bekerültek, akiknek erre nem volt szükségük.

Az Erste esetében a moratóriumban lévő lakossági adósok csak ötödénél látunk jövedelemcsökkenést vagy jövedelemkiesést, vagyis nagyszámú a véletlen vagy tudatos „potyautas” a rendszerben.

Helyes döntés tehát, hogy a januártól induló második moratórium már rászorultság elvű.

Nem könnyítette meg a kormány a bankok dolgát a törlesztési moratórium szelektív meghosszabbításának módjával, hiszen bár a jogosult ügyfelek „automatikusan” benne maradnak a moratóriumban, egy banknak a rendelkezésre álló adatokból nem feltétlenül kell tudnia, melyik ügyfele jogosult, vagyis gyermekes, nyugdíjas, közfoglalkoztatott vagy éppen munkanélküli. Bár pénteken a bankszövetség közölte az alapelveket, hogy fogják tudni pontosan meghatározni a hosszabbításra jogosultak körét január 1-jéig?

Ismeretlen és viharos vizeken megy most a szakmai kormányzás, ez mindenkitől sok megértést és rugalmasságot kíván. Látom, mennyit dolgoznak a kérdésen a szakértők a minisztériumokban, a jegybankban, nagy köszönet nekik. Egy politikai akaratot kiszolgáló és a végrehajtás szempontjából jól összerakott moratórium mindenkinek az érdeke, bár jókora kihívásokat hordoz banki oldalon. A megvalósítás szempontjából egyébként legjobban a visszamenőleges igazolási jog „fáj”. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy ügyfél márciusban adja csak be arra szolgáló igazolást, hogy jogosult a moratóriumra (pl. munkanélküli) de januártól kéri visszamenőlegesen elszámolni, mert az igazolás szerint már akkor is munkanélküli volt. No,

ez igazi operációs rémálom nekünk. Hiszen márciusig már többször törlesztett tőkét, kamatot, adott esetben lehívtunk állami támogatást a hiteléhez, ezt visszafejteni, visszafelé elszámolni nagyon munkaigényes, visszafelé belenyúlni banki rendszerekbe ráadásul kockázatos is.

Kérjük tehát minden adósunkat, hogy minél hamarabb válaszoljon a bank megkeresésére, jelentkezzen be, nyújtsa be az igazolásait, ha jogosult és szüksége van a moratóriumra, mert ez mindkettőnk érdeke.

A jelzáloghitelezés helyreállt nyáron és ősszel, a lakáspiacon viszont megtorpanást mutatnak az idei adatok, különösen Budapesten. A lakáspiaci ciklus görbéjének természetes lefordulását vagy a koronavírus miatti bezárkózást érzi nagyobb kockázatnak a lakáshitelezésre nézve a következő fél évben?Esetleg a családtámogatások mindezt zárójelbe tehetik?

A lakáspiaci forgalom esését nyárra és ősz elejére megfordította részben a visszapattanás, másrészt a régen várt árkorrekció. A régióban egyébként csak nálunk volt korrekció, mondjuk volt is miből, mert nálunk nőttek az utóbbi 2 évben a legjobban az árak. A lakáspolitikai intézkedések, a babaváró hitelek élénkítő hatása, az 5%-os áfa miatti, várhatóan erőre kapó újlakás építés remek anti-ciklikus erők. A banki hitelezési kedv a nyilatkozatok alapján nem csökkent, az adósságfékszabályok pedig jól működtek eddig is. A „pöröly és tánc” ciklusok („hammer and dance” - a szakirodalomban ez a neve a COVID-19 okozta járványhelyzet várható lefutásának), a járványhullámok és az ezt követő felpattanások sorozatának – teremtette lakossági jövedelem-bizonytalanság és a befektetői célú kereslet megcsappanása nem hagyja értetlenül a lakáspiacot sem. Szóval vegyes a kép, de én optimista vagyok. Az árkorrekció, a vakcina belátható közelsége, a még mindig nagyon alacsony lakossági hitel/GDP arány,

az új állami otthonteremtő intézkedések és a még mindig alacsony szinten lévő hitelből vásárolt lakás arány azt sejtetik, hogy 2021 jobb év lesz a lakáshitelezésben, mint 2020.

Novák Katalin hetente, olykor naponta jelent be valami újdonságot az új családtámogatásokról. Az új programból jelen állás szerint melyiknek lehet a legnagyobb hatása a hitelpiacra és a bankok napi működésére? A felújítási támogatás utólagos folyósítása miatt készülnek-e áthidaló hitellehetőségekkel?

Minden lakáspolitikai intézkedés banki momentumot jelent, nyilván mi is készülünk rá. Az otthontámogatási program 3 millió forintos támogatása szerintem végre meglódíthatja a felújításokat. Sokszor elmondtuk, hogy fejlettebb EU országokban a hitelek 20-25%-a felújítási, bővítési célú, nálunk 5-8% ez az arány. Az is világos, hogy a magyar háztartások nagy része nem képes 6 millió forintot előteremteni, hogy utólag a 3 millió forintot igényeljen számlák bemutatásával. Mi úgy számolunk, hogy

évi akár 30-35 ezer család hitelért kell, hogy jöjjön, hogy élhessen később a támogatással. Ez komoly piac, ahol a gyorsaság és az ár egyformán fontos lesz.

Jelen állás szerint január 1-jével véget ér a THM-plafon a fogyasztási hitelezésben, amelynek alapkamat + 5 százalékpontos értéke alá kockázati besorolásuk alapján sokan nem fértek be idén. A jelzáloghitelezés nyári visszarendeződéséhez hasonlóan a fogyasztási hitelek piaca is visszatérhet korábbi önmagához, ha a THM-plafon véget ér?

Nem a THM-plafon a visszaesés oka, hanem a fogyasztás csökkenése. Ez természetes. 2021 átmeneti év lesz,

a lakossági beruházásokat (ld. lakáspolitika) húzó intézkedések részben hatnak a fogyasztásra is, de a pozitív egészségügyi (ld. vakcina), és a gazdasági kilátások miatt javuló várakozások, továbbá a növekvő reáljövedelem az, ami a fogyasztási dinamikát igazán megdobhatja. Ez szerintünk inkább 2021 második félévétől lesz látványos.

A járvány miatt tavasszal sokan tértek át a digitális csatornák használatára. Mennyivel nagyobb ma (vagy volt az idei csúcson) a mobilbankot és az internetbankot aktívan használók aránya az Ersténél, mint egy évvel ezelőtt? Mekkora visszarendeződés jöhet a járvány elmúltával?

Az Erste Bankban annyit nőtt március és június között az aktív digitális ügyfélszám, mint előtte egy év alatt.

Volt olyan digitális szolgáltatásunk (pl. mobilos csekkbefizetés), melyben a korlátozások alatt ötszöröződött a forgalom. A moratóriumról az érintett ügyfelek 85%-a nyilatkozott digitálisan, ez is százezer feletti ügyfélszám, és minden negyedik új személyi kölcsön már most digitális csatornán fut végig. A csúcshoz képest alig pár digitális szolgáltatásnál volt visszatérés a régi szinthez. Az, hogy a fióki forgalom az ilyenkor szokásos 80-90%-ra visszatért, azt mutatja, hogy a tanácsadásra való igényt nem tudja mindenhol felváltani a digitalizálódás.

A leglátványosabb növekedés egy év alatt a csak mobilt használó ügyfelek számának több mint duplázódása volt nálunk,

ami nyilván a fejlesztési irányt is jól mutatja. Nagy büszkeségünk, hogy 3 év alatt csaknem megdupláztuk azon ügyfeleink számát, akik elektronikus kivonatot kérnek papíralapú helyett. Mikrovállalati körben nagyon büszkék vagyunk a fintech partnereinkkel létrehozott digitális ökoszisztémára. Ebben a weboldal készítéstől, a vevői és szállítói networkingig együttműködéseket kínálunk leendő és jelenlegi Erste kisvállalati ügyfeleknek, és ezek a bankon túlmutató szolgáltatási profilok hamarosan tovább bővülnek. Azt látjuk, hogy az idei ügyfélszámunk növekedésének legalább harmadát ennek köszönhetjük.

Tavaly Ön is, és idén az Erste Group vezérigazgatója is azt ígérte, bevezetik idén a George-ot, az osztrák bankcsoport digitális platformját Magyarországra. Miben fogja megkönnyíteni az Erste-ügyfelek dolgát, ha ez megérkezik, és mikor számíthatnak a megjelenésére?

George már itt van, egyelőre a vendégszobában, csak a család élvezi a társaságát. Csaknem 1000 kollégánk teszteli élesben, azért hogy 2021 elején mindenkinek bemutathassuk. Nagyot fog durranni, és a magyar Erste ügyfeleket beszámítva el fogja érni a 6 milliós aktív felhasználói számot, ami régiós alkalmazásnál egyedülálló.

Fotók: Stiller Ákos / Portfolio