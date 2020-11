Digitális kihívók, új szabályok és világjárvány – Alaposan felforgatták a befektetési piacot

Rendhagyó módon, online formában tartotta meg idén a Dorsum a befektetési- és privátbanki forró témákkal foglalkozó őszi szakmai rendezvényét, a Dorsum Klubot. Az eseményen szó volt a hazai befektetési banki szereplők és a nemzetközi disruptorok közötti versenyről, a piacon látható legfontosabb trendekről és változásokról, a bankok digitális transzformációjáról és a világjárvány rövid- és hosszabb távú hatásairól.

Csorba Gyula (stratégiai igazgató, vezérigazgató-helyettes, Dorsum) a Dorsum Klubot megnyitó beszédében megjegyezte: régóta vártuk már, hogy mikor fog berobbanni a digitalizáció, a pandémia most kikényszerítette, hogy az egész piacon az innovációs, digitalizáció gondolkozás felgyorsuljon.

Járvány, SRD II. és SDR

Az esemény első előadását Kövesdi Anita, a Dorsum Accaunt Managere tartotta, aki előadásában az értékpapír-elszámolás és letétkezelés területén az elmúlt bő fél évben bekövetkezett változásokról beszélt. A világjárvány kialakulása, az első hullám idején olyan cselekvési tervekre volt szükség a home office, a maszkviselés és az egyéb azonnali változások miatt, amelyekre korábban még nem volt példa: az új munkafolyamatok kidolgozásának terhe, az alkalmazkodás kényszere hirtelen zúdult a vállalatokra. Viszont abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mindez egy tanulási folyamatot eredményezett az elmúlt fél évben, a járvány második hullámában már automatikusan léptek a vállalatok, már felkészültebben érte a gazdaságot a járvány felfutása.

A járvány eddigi nagy nyertesei az informatikai vállalkozások, fintech vállalatok, pár hónap alatt mintha 10 évet ugrottunk volna előre a digitalizálásban. A bankszektorban is hamar egyértelművé vált, hogy a digitális transzformációt gyorsítani, a privát és prémium szegmens erősíteni kell.

A járvány okozta változások mellett szeptember 3-án életbe lépett az SRD II. szabályozás, amely a magánszemély részvénytulajdonosok jogait erősíti meg, és a szabályozás egyik központi eleme, hogy a részvénytársasági eseményekről jobb tájékoztatást kapjanak. Emiatt központi adatbázis jött létre a társasági eseményekről, és a befektetőkkel történő digitális kommunikáció is változott a legtöbb piaci szereplőnél. Emellett az SDR (a kiegyenlítési fegyelmet szabályozó európai uniós rendelet) hatályba lépését ugyan két évvel, 2022 februárig kitolták, de a piaci szereplőknek a felkészülést a jogszabályi megfelelésre folytatniuk kell.

Mit mond a piac?

A COVID-járvány hatásai velünk maradnak-e hosszabb távon is? – hangzott el az indító kérdés a klub panelbeszélgetésén. Láng Tamás (Erste Bank) szerint a két pandémiás felvonás között látszódott, hogy a változások egy része megmaradt, ezért azt gondolhatjuk, hogy lesznek olyan változások, melyek hosszabb távon is jellemzőek lesznek. Például az ügyfél és a bankár közötti kapcsolattartásban sokkal jellemzőbb lett a rögzítős telefonálás a személyes találkozók helyett, ez hatékonyabb és időt spórol az ügyfeleknek és a bankároknak is.

Nagy Tamás (KBC Securities) szerint ez az egész COVID-őrület egy lassú fejlődést kezdett el felgyorsítani, a digitalizáció amúgy is elkerülhetetlen lett volna. A KBC-nél eddig is erős és deklarált irány volt utóbbi, a fejlesztések menetében priorizálás történt. Az online onboarding a pandémiás időszakban elképesztő versenyelőnyt jelenthetett, ami az eleve digitális kiszolgálásra épített fintech felforgatók (Revolut, Robin Hood stb.) malmára hajtotta a vizet. De a nap végén, amikor ezeknél a szolgáltatóknál nem kap támogatást az ügyfél, akkor fontos dolog lesz, hogy egy privátbanki szolgáltatónál egy bankárral, tanácsadóval tudjon beszélni. Ez 5-10 éven belül biztosan nem, de talán soha nem fog megváltozni, csak az változik meg, mikor és milyen formában fogjuk a személyes szolgáltatás igénybe venni.

Pleschinger Gyula (MKB Bank) szerint az online kereskedés tömegesen nem csal el ügyfeleket a privátbankok elől, a két szolgáltatás nagyon eltérő igények kiszolgálására specializálódott. A privát banki ügyfeleknek nem alternatíva a személyes bankolás, a pénzügyi tervezés kiváltása online kereskedéssel. A hétköznapokban éppen ezért nem érezni a disruptorok és a privát bankok közötti óriási ellentétet, az ügyfél teljesen eltérő értékajánlatot kap a fintech felforgatótól és a banktól. A disruptorok a privát banki ügyfeleket elsősorban költség oldalról tudják megszólítani, tíz esetből kilencszer emiatt születik döntés a pénzeszközök átcsoportosítása mellett. Ugyanakkor az ügyfeleknék alaposan meg kell fontolniuk, hogy a nagyon alacsony kereskedési költségek vonzereje által motíválva olyan kereskedési környezetbe kerülnek, amire kockázatkezelési szempontból esetleg nincsenek felkészülve.

Fischer Bálint (Dorsum) szerint a részvénykereskedés azért is pörgött fel, mert óriási piaci turbulencia van, és ez nem marad mindig így. Ugyanakkor kiemelte, a disruptorok közül például a Revolut kereskedési számlája, amely kezdetekben nagyon fapados volt, a forgalom növekedésével kéthetente kapott új feature-öket, és ez a fajta megújulási képesség még nem jellemző a bankokra. Viszont izgalmas terület, és hosszabb távon is változásokat eredményezhet, hogy a privátbanki ügyfelek és a lakossági ügyfelek digitális ügyfélkiszolgálása területén elkezdődött a tudatos szegmentálás. Több szolgáltató gondolkozik például abban, hogy ugyanaz a mobilbanki app hogyan tudna egy alkalmazáson belül eltérő dizájnnal, funkcionalitásokkal elérhetővé válni egy privátbanki és egy lakossági ügyfélnek.

