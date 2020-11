Munkába állt a profitgyár az MKB Banknál

Az első félév 2 milliárdos vesztesége után a harmadik negyedévet 15,3 milliárd forintos nyereséggel zárta az MKB Bank – derült ki a társaság ma délelőtt közzétett gyorsjelentéséből. A magasnak mondható adózott eredmény jórészt az átértékelési eredménynek köszönhető, miközben a fő bevételi és költségtételek mind rosszabbul alakultak az egy évvel korábbinál. Bár az MKB 2019 júniusa óta a tőzsdén van, nem kereskedtek eddig a bank papírjaival a BÉT-en.

Ahogy 2019-ben, úgy most is a harmadik negyedév lett eddig a legerősebb éven belül az MKB Banknál az adózás utáni eredmény szempontjából. Ahogy más bankoknál, úgy láthatóan az MKB-nál is fellélegzést hoztak a koronavírus-járvány miatti tavaszi bezárkózáshoz képest a nyári hónapok.

Ugyanakkor 2019 harmadik negyedévéhez képest a fő bevételi tételek romlást mutatnak:

a nettó kamateredmény 11%-kal 9,3 milliárd forintra csökkent (ez az alacsonyabb értékpapír kamatbevételnek tudható be, míg az első kilenc hónap átlagában emelkedő BUBOR hatására az ügyfélhitelek kamata növekvő trendet mutat mind vállalati, mind lakossági szegmensben),

a nettó díj- és jutalékeredmény 24%-kal 5,9 milliárd forintra esett (döntően a koronavírus ügyfélaktivitásra gyakorolt negatív hatásai miatt),

a nettó egyéb eredmény 21%-kal 12,3 milliárd forintra csökkent.

Hogy éven belül mégis ez a legerősebb negyedév eddig, az a legutóbbinak köszönhető. Az egyéb eredményen belül különösen az átértékelődési eredménynek: a harmadik negyedév során emelkedő hozamok jelentős átértékelési hatással jártak a gyorsjelentés szerint.

Augusztustól a COVID-19 második hulláma miatt bizonytalan piaci környezet, valamint az erősödő inflációs nyomás következtében a swap hozamok folyamatosan növekedtek, ami kedvező hatást gyakorolt az átértékelési eredményre.

A korrigált átértékelési eredmény a harmadik negyedévben 12,0 milliárd forint volt, amit a teljes átfogó eredményben -6,0 milliárd forintos (korrigált) tőkével szembeni átértékelési eredmény kompenzált.

Az MKB Csoport működési költségei 10,0 milliárd forintot tettek ki a harmadik negyedévben, ami az előző negyedévhez képest 2,7%-os csökkenést, egy év alatt viszont 21,7%-os emelkedést jelent, különösen a dologi költségek jelentős emelkedése miatt. A koronavírus hatásaitól tisztított kumulált költség/bevétel arány (CIR ráta) 54,90% volt. Egyszeri jellegükből fakadóan 731 millió forintnyi a pandémiás intézkedéshez kapcsolódó költséget korrigáltak az eredményben.

Jelentősnek nem mondható, nettó 1,3 milliárd forintnyi (korrigált) hitelekhez és kihelyezésekhez kapcsolódó veszteséget és értékvesztést könyvelt el a bank az év első három negyedévében, ami a gyorsjelentés alapján „a prudens és konzervatív portfólió kezelés, valamint a növekvő ügyfélállományok” eredménye. „Az EU kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükséges kockázattudatos hitelezési gyakorlat eredményeként az MKB Csoport kiegyensúlyozott, a COVID-19 negatív gazdasági hatásainak kevésbé kitett hitelportfólióval rendelkezik.” – olvasható a jelentésben, amit alátámasztani látszik, hogy az NPL-portfólió záróállománya szeptember végén 35,3 milliárd forint volt, ez 4,1 milliárdos csökkenést jelent egy év alatt. Az IFRS szerinti NPL mutató 3,3%-ra javult, míg az NPL direkt fedezettség 70,2%-ról 77,1%-ra emelkedett.

A jogosult ügyfelek 62%-a választotta a moratóriumot az MKB-nál, míg az ügyfélkitettségeknek csak 55%-a van moratórium alatt, (év közepén az ügyfelek 63%-a, a kitettség 57%-a volt moratórium alatt).

A bank mérlegfőösszege egy év alatt 24,0%-kal 2 399,2 milliárd forintra nőtt az ügyfélállományok gyors bővülésének köszönhetően. A betétek 356,1 milliárd forinttal nőttek 2019 vége óta, a bankközi források 277,4 milliárdos növekedése mellett. Az ügyfélhitelek (bruttó) állománya 1 076,0 milliárd forintra (+9,1% egy év alatt) emelkedett, a hitel/betét mutató 67,99%-ra csökkent; a keletkezett likviditási többletet az értékpapír portfólió növekedése szívta fel, amely éves szinten +196,9 milliárd forinttal nőtt.

A gyorsjelentés szerint a babaváró hitel és a jelzáloghitelek iránti kereslet is magas maradt, amelyek eredményeképp a bruttó hitelállomány +37,7 milliárd forinttal bővült a negyedév során. A vállalati hiteleken belül a nem pénzügyi vállalatok állománya 459,4 mrd Ft, amely éves alapon +7,6%-os változást jelent, anövekvő NHP Hajrá! és az új Széchenyi hiteltermékeknek, illetve az Exim kárenyhítő hitelterméknekköszönhetően.

A tőkemegfelelési mutató 18,9%, az MKB Csoport első kilenchavi kumulált korrigált tőkearányos megtérülése (ROAE) 15,5% volt, a korrekciós tételek nélkül számítva pedig 9,1%.

