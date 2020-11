Vezérváltás készülődik az UniCreditnél? Váratlan tanácskozást tartottak

Váratlan megbeszélést tartottak vasárnap az UniCreditnél, hogy átbeszéljék a bank irányításával és stratégiájával kapcsolatban felmerülő feladatokat. A Bloomberg cikke szerint a bankvezér Jean Pierre Mustier állása is veszélybe kerülhet.

Váratlan megbeszélést tartottak vasárnap az UniCreditnél, amelynek fő témája a bank irányítása és stratégiája volt. A cikk szerint nagy kérdés, hogy alakul Jean Pierre Mustier karrierje a banknál, különösen, miután megtagadta az olasz kormány kérését azzal kapcsolatban, hogy átvegye a régóta nehézségekkel küzdő Banca Monte dei Paschit.

Az ügyre rálátó források szerint az igazgatótanács az irányítással kapcsolatos kérdéseket beszélte át, jóval azelőtt, hogy Mustier kinevezése lejár áprilisban. A megbeszélés informális volt és többek között a tanács megújításával kapcsolatos kérdések is felmerültek.

A lap által idézett források úgy tudják, hogy a megbeszélést a héten is folytatják, a banknak pedig december 3-án rendkívüli igazgatósági ülése is lesz. Magát a tanácsot pedig tavasszal is újítják majd meg.

Kérdés, mit okoz majd a váratlan ülés Mustier munkásságában. A bankvezér többször is vitába keveredett az igazgatótanács egyes tagjaival amiatt, hogy ellenezte az akvizíciós törekvéseket és inkább a pénzintézet organikus növekedésére és az osztalékfizetésre szeretett volna fókuszálni.

A források szerint mindeközben a kormány igyekszik valamilyen megoldást találni arra, hogy az UniCredit átvegye a Monte dei Paschit. Ezt a célt szolgálhatja majd Pier Carlo Padoan, aki a bank következő elnöke lesz, korábban pedig pénzügyminiszterként éppen a Monte dei Paschi kimentésén dolgozott.

Miközben az UniCredit egyelőre tartózkodik a felvásárlásoktól, a riválisok már elkezdték a konszolidációt: az Intesa Sanpaolo az UBI Bancát, a Credit Agricole pedig Credito Valtellinesét vette meg.

A pénzügyi piacon 32 éves tapasztalattal bíró Mustier 2016 júliusában vette át az UniCredit irányítását. Dolgozott korábban a Societe Generalénál és az UniCreditnél is. A vezéri székbe kerülése óta a költségek visszaszorítására és a banki mérleg megtisztítására összpontosított.

