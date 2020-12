Nesze neked, koronavírus: egészen elképesztő, amit a magyar bankszámlákon látunk

A személyi kölcsönöket leszámítva erős volt az október hónap a magyar hitelpiacon. A lakáshitelezés továbbra is tavalyi formáját hozza, a vállalati hitelek pedig idei legjobb hónapjukon vannak túl. Úgy tűnik, a koronavírus egyelőre csak átmeneti megingást hozott a hitelezésben, a hiteltörlesztések szempontjából pedig 2021 lesz az igazán érdekes esztendő. Bár a bankbetéteket a törlesztési moratórium mellett most az agrártámogatások is hizlalták , rendkívül erős tartalékolásra utal a háztartási bankbetétek 16%-os és a vállalatiak 24%-os éves bővülése.

Közzétette októberi hitel- és betéti statisztikáit a Magyar Nemzeti Bank. Ami a lakossági hiteleket illeti, az előző hónapok tendenciáinak a folytatódását láthatjuk.

A lakossági hitelezés három nagy motorja közül

a lakáshitelezés az év eddig eltelt részében és októberben is lényegében a 2019-esnek megfelelően teljesít, miközben a lakáspiacra ellentétes folyamatok hatnak,

a második nagy motor, a személyi kölcsönök kihelyezése viszont nagyjából a felére esett a fogyasztás visszaesése és részben talán a december végén lejáró THM-plafon bevezetése miatt, ahogy ez már tavasz óta látható,

a babaváró hitelek a tavaly őszi erős kezdés után visszaestek ugyan, de válságálló terméknek tekinthetők, és ezt a január 1-jén érkező új családtámogatások tovább erősíthetik.

Háztartási hitelek új kihelyezésének változása 2019 azonos időszakához képest Lakáshitel Személyi kölcsön Babaváró hitel Egyéb Összesen Kumulált idei 1,1% -39,5% 47,9% -36,4% -8,1% Október -0,2% -48,2% -29,7% -25,6% -22,8% Forrás: MNB, Portfolio

Az elmúlt két évben a hazai lakossági hitelezés a 2008-as szinten, illetve már afelett tartózkodik elsősorban annak köszönhetően, hogy a fogyasztási hiteleken belül a személyi kölcsönök idei visszaesését a babaváró hitelek kompenzálták.

Mivel a pénz- és tőkepiacokat tavasszal csak rövid időre ingatta meg a koronavírus, a jegybankok pedig a sokkra reagálva a korábbiaknál is intenzívebben folytatták laza monetáris politikájukat, a lakossági hitelek árazásában sem érzékelhető nagy változás. A lakáshitelek THM-e ugyanott van (átlagban 4,3%), mint februárban, a személyi kölcsönökét pedig a THM plafon április óta 6% alatt tartja.

A lakáshiteleken belül továbbra is az 5 és 10 éves kamatperiódusú hitelek a legnépszerűbbek, és dominánsak a jegybank által minősített fogyasztóbarát lakáshitel termékek. Elmondható, hogy az 5 éves kamatperiódusú lakáshitelek átlagkamata a koronavírus betörése óta enyhén nőtt (most 4,12%), a 10 éveseké viszont csökkent (most 3,90%).

A törlesztési moratóriumnak köszönhetően a hiteleket ma is inkább felvesszük, mint törlesztjük, ahogy a nettó lakossági hiteltranzakciók ábráján látható:

A nettó hitelfelvételek dominanciájának tudható be, hogy a lakossági hitelállomány 15%-kal nőtt egy év alatt (a moratórium nélkül ez valahol 11% környékén lenne), ezen belül a lakáshitelek 10%-kal, a személyi kölcsönök pedig (az új kihelyezések visszaesése ellenére) 13%-kal. A babaváró hitelek állománya október végén 973 milliárd forintra rúgott, ami a teljes háztartási hitelállomány több mint 12%-át jelenti.

A háztartási bankbetétek állománya eközben egy év alatt 15,7%-ot hízott, ezen belül a látra szóló betétek több mint 20%-kal gyarapodtak. A hitelállományhoz hasonlóan erre is jótékonyan hatott a törlesztési moratórium, persze nehéz lenne megmondani, mekkora mértékben.

Október hónap különleges volt a betéti oldalon más szempontból is. Október 16-án indult el az ősszel 290 milliárd forintra rúgó agrártámogatások előlegeinek a kiutalása, ami most is részben a háztartási betétekben csapódott le, valószínűleg ennek köszönhető, hogy a betéti tranzakciók szempontjából október az év eddigi második legerősebb hónapja volt.

A bankbetétek kamatában nincs semmi látnivaló: volt némi emelkedés az év során, de most ott járnak, ahol voltak egy évvel ezelőtt: egy éven belül lekötött bankbetétre átlagosan 0,3%-os kamatot fizetnek a bankok.

Annál érdekesebb, ami a vállalati hitelezésben zajlik az ősz során: alábbi ábránk tanúsága szerint az elmúlt két év legerősebb hónapja volt ez a céges hiteltranzakciók szempontjából.

Az a gyanúnk, hogy a jegybanki refinanszírozású NHP Hajrá felpörgése mellett egyedi nagyvállalati hiteltranzakciók is felfelé segítették most a számokat. Ha a számok mögé nézünk, azt láthatjuk, hogy a hosszú lejáratú forinthitelek állománya ugrott meg a leginkább.

A vállalati hitelállomány egy év alatt 13,4%-kal, a betétállomány pedig 24,2%-kal bővült (!), a törlesztési moratórium nélkül valószínűleg mindkettő sokkal alacsonyabb lenne. Bár az október erős volt, március óta összességében nagyot lassult a vállalati hitelpiac: az utóbbi 7 hónapban már csak 5,5%-os volt a bővülés, a törlesztési moratórium pozitív hatásával együtt.

A háztartási betétállomány egy év alatt 1460, a válallati pedig 2140 milliárd forinttal, vagyis összesen 3600 milliárd forinttal bővült. Mivel becsléseink szerint a törlesztési moratórium október végéig mintegy 1500 milliárd forintot "spórolt meg" a benne résztvevő háztartásoknak és a cégeknek (ugyanakkor ez az összeg nyilvánvalóan nem mind a bankszámlán maradt), elmondható, hogy

A moratórium nélkül is jóval több mint 2000 milliárd forinttal nőtt volna a háztartások és a vállalatok betétállománya az elmúlt egy évben, vagyis nagyon erős lehet a bankszámlákon a tartalékolás.

