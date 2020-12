A hitelmoratórium meghosszabbításán dolgoznak Bulgáriában

A bolgár bankszövetség egy olyan terven dolgozik, amely meghosszabbítaná a bolgár vállalkozások és magánszemélyek számára a hitelmoratóriumot, ezzel is segítve őket a koronavírus második hullámában – számol be a hírről a Reuters.

A bejelentés azt követően érkezett, hogy a bolgár jegybank azt mondta, követi az európai bankhatóság (EBA) iránymutatását, amely megengedné a bankoknak, hogy március 31-ig kitolják az érvényben lévő hitelmoratóriumokat.

Bulgáriában áprilisban vezették be a hitelekre vonatkozó moratóriumot, akkor fél éves időtávra, ezt később szeptemberig hosszabbították meg. A bolgár bankszövetség most pedig azon dolgozik, hogy ezt az időszakot kitolják, de ezt előbb az ottani jegybanknak is jóvá kell hagynia.

Bulgáriában a három legnagyobb bank az OTP által tulajdonolt DSK Bank, az UniCredit által tulajdonolt CRDI és a KBC Csoport UBB bankja. Október végégig az ottani pénzintézeteknél összesen 8,5 milliárd bolgár leványi halasztott fizetésű hitelállomány volt, tehát mintegy 5,3 milliárd dollárnak megfelelő összeg.

A bolgár központi bank korábban arra figyelmeztette a 18 bolgár bankot, hogy készüljenek fel a hitelminőség romlására, ennek érdekében érdemes tovább erősíteniük a tőkehelyzetüket és likviditásukat, az osztalékfizetést pedig eltörölni.

