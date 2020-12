Ez a válság nem arról szól, hogy faképnél hagyják a bankok az ügyfeleket (Interjú)

A bankok egyik első reakciója az volt most a válságra, hogy szerették volna megerősíteni ügyfélkapcsolataikat, támogatni meglévő ügyfeleiket, és ennek érdekében látványosan megmutatni hosszú távú elköteleződésüket – mondja a Portfolio-nak adott interjújában Fülöpné Bogdán Krisztina, a Commerzbank vezérigazgató-helyettese, akit a vállalatok nehézségei és az aktuális hitelpiaci jelenségek mellett a makrogazdasági kilátásokról és a gyenge forint céges ügyfelekre gyakorolt hatásairól is kérdeztünk.

Változások sorozatát idézte elő a koronavírus a magyar bankszektorban és a hitelpiacon is. Mi az, amire egy évvel ezelőtt a legjobban rácsodálkozott volna ezek közül?

A koronavírus valóban jelentős hatással van arra, amit most a piacon látunk. Egy évvel ezelőtt több dolog meglepett volna: az egyik az, hogy tavaly még 8-10 éves futamidőre vállaltak a bankok kockázatot a vállalatok finanszírozásában, ehhez képest idén a 20 éves futamidő sem ritka. A 25 éves pályafutásom alatt még nem igazán fordult elő ilyen időszak a normál, nem projekt jellegű vállalati finanszírozásban. A második, ami meglepett volna, az a támogatási és garanciaprogramok széles termékpalettája és dominanciája, hiszen ezek már olyan nagyságrendben terjedtek el a piacon a járványra adott kormányzati intézkedése nyomán, hogy hasonlóra szintén nem volt még példa. Nagyon örömteli, hogy így történt, hiszen mind a vállalatok, mind a bankszektor számára mérséklik ezek a programok a válság hatásait. Harmadikként egy szintén fontos változást emelnék ki: a szektor jövedelmezősége tavaly kimagasló volt, ez azonban idén hirtelen, előre nem látott módon elolvadt. Azt reméljük, hogy a helyzet rendeződésével feloldásra kerülhetnek a céltartalékok, ám ez nagymértékben függ a járvány pályájától.

Azt szoktuk meg, hogy egy válság során a bankok inkább rövidítik a futamidőt, és nem a hosszabb futamidő felé tolják el a kockázatvállalást. Minek köszönhető az ezzel ellentétes trend idén?

Voltak már ennek a jelenségnek előjelei tavaly is, de látványos felfutását nem ebben az évben vártam volna. Való igaz, hogy a közgazdász-logika alapján ennek nem kellett volna ilyen gyorsan bekövetkeznie.

A bankok egyik első reakciója az volt most a válságra, hogy szerették volna megerősíteni ügyfélkapcsolataikat, támogatni meglévő ügyfeleiket, és ennek érdekében látványosan megmutatni hosszú távú elköteleződésüket.

Ebben támogatta őket az új programok megjelenése és a feltételeik, a kockázatvállalás mögött ugyanis mindig meg kell nézni a forrásoldalt is. A jegybank NHP Hajrá termékében immár 20 éves futamidővel is nyújtható hitel – korábban mely banknak volt 20 évre, olcsó és fix kamatozású forrása? A program a bankok hosszú távú kockázatvállalása mellett a hitelintézetek jövedelmezőségét is támogatja, ez is egy magyarázat a jelenségre.

Milyennek látja a makrogazdasági kilátásokat? Túl vagyunk a nehezén, vagy most jön csak a válság java?

Ez egy nagyon összetett kérdés, mert nemcsak a hazai intézkedésektől függ: minden ország, amely külpiacunknak számít, a saját útját járja a járvány elleni védekezésben. Magyarország nyitott gazdasággal rendelkezik, a függőségünk nagyon meghatározza az export és importpiacon, hogy milyen hatása lesz a koronavírusnak makroszinten. Idézhetném az ábécé betűit, hogy milyen alakú lesz a válság, de nincs kristálygömböm, hogy ezt meg tudjam állapítani. Ugyanakkor 2021 első felétől már növekedésben, 2022-ben pedig a korábbi pályához történő visszatérésben reménykedem. Erre sem mernék persze nagyobb összeggel fogadni, mert rendkívül sok mindentől, többek között az oltóanyagok megérkezésétől és hatékonyságától is. Összességében nem vagyok különösképpen pesszimista.

Saját bankját, a Commerzbank Zrt.-t hogy érintette a válság?

Magyarországon kizárólag vállalati bankként működünk, elsősorban közép- és nagyvállalatokkal dolgozunk együtt, közöttünk körülbelül egyenlő arányban találunk nemzetközi és magyar hátterű cégeket. Amikor beköszöntött a válság, az első és legfontosabb feladatunk az volt, hogy felvettük a kapcsolatot az ügyfelekkel. Ez nem jelentett más módszert, mint amit eddig is alkalmaztunk: a vállalati ügyfelek teljesítményéről mindig is első kézből és gyorsan kaptunk információt. Ez most, a válság kipattanásakor még jobban felértékelődött. Nagyon gyorsan tudtunk így reagálni arra, ha valakinek gyors segítségre, likviditásra volt szüksége, és arra is, ha valakinek a támogatott hitelprogramok mutattak kiutat. Együtt tudtuk felmérni és kidolgozni a programokban való részvételt.

Egy kezemen meg tudom számolni azokat a vállalati ügyfeleinket, amelyeknél erőteljesen jelentkezett a gazdasági hatás, és amelyeknek kritikus a helyzetük.

Anyabankunk azt az értékrendet képviseli és el is várta tőlünk, hogy mindenképpen ott kell állni az ügyfelek mellett, és segíteni kell nekik. Ebben sokat segít a nemzetközi pénzbőség, a saját forrásaik megléte és az is nagyon jó, hogy elindultak a támogatott hitelek. Általában a piaci finanszírozás és az állami programok valamilyen kombinációját nyújtottuk az ügyfelek számára. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az ügyfeleinkkel közösen sikerült átvészelnünk eddig ezt a válságot, és remélem, hogy ez így lesz a következő évben, a moratórium lejárta után is. A moratóriumot ügyfeleink elenyésző hányada vette csak igénybe.

A likviditási hitelek vagy a beruházási hitelek szerepeltek nagyobb hangsúllyal a jelenlegi helyzetben ügyfélkörükben?

Nagyon vegyes a kép. Az első időszakban a likviditásszűke volt az, ami felmerült, erre első körben saját forrásból adtunk gyors megoldást. A következő körben már a támogatott programokból, sok szempontból felértékelődtek a refinanszírozási lehetőségek. De miután a járvány első hulláma elcsitult, érdekes módon megjelentek azok az ügyfelek is, akik szerettek volna továbbra is beruházni. Nemcsak a válság miatt enyhítették a finanszírozási igényeiket, hanem mertek előre gondolkozni is, belevágva a fejlesztésekbe. Úgyhogy nálunk a portfólió növekedni tudott a válságtól és támogatott programoktól függetlenül is. A növekmény egyszámjegyű, a korábbi években folyamatosan két számjegyű növekedést produkáltunk, ez kétségtelenül lassult.

Felmérések alapján egyre magasabb azoknak a vállalatoknak az aránya, amelyek a kintlévőségekkel bajlódnak. Ezt mennyire érzékelik a banknál?

A válság elején jellemző volt, hogy késve fizettek egymásnak a vállalatok, mert nagyon erősen visszaesett egyes vállalatok forgalma, vagy kisebb megrendeléseket teljesítettek csak. Ez mára rendeződött, a cégek alkalmazkodtak a megváltozott környezethez. Ebből a szempontból is szerencsés helyzetben vagyunk, mert az ügyfélkörünkben minimálisan nőtt csak a lejárt kintlévőségek mennyisége és aránya, akár a saját portfóliónkat, akár vállalataink vevőkörét nézzük.

Hitelportfóliójuk válságállósága annak is köszönhető, hogy a turizmusban kisebb a kitettségük?

Abszolút. A válságágazatokban, amelyeket nagyon súlyosan érintett a pandémia, sosem voltunk érdekeltek. Turizmus, vendéglátás, kereskedelmi ingatlanfinanszírozás, termőföld-finanszírozás - mi ezekben nem vagyunk aktívak. Az autóiparban voltak olyan ügyfeleink, akiknek negatív hatásokat kellett elszenvedniük, de mivel a portfóliónkban nem ők képviselik a legnagyobb arányt, sőt, minden ágazat kiegyensúlyozott arányt képvisel, így nem szembesültünk különösebb kockázatokkal. A válságálló ágazatok között érdemes kiemelni az élelmiszeripart, amely korábban is jól teljesített, és most is tud profitálni a helyzetből.

Az elmúlt hetekben csúcsokat döntögetett a forint árfolyama. A gyenge forint tényleg olyan jó az exportáló cégeknek?

Összességében a gyenge forint igencsak kedvez az exportorientált cégeknek, ugyanakkor kevés olyan céget ismerek, amelyiknek ne lenne importoldali kitettsége is. Nagyon sok exportpiacra termelő cég már az üzleti év tervezésekor fedezi a devizapozícióját. Egyrészt a tulajdonosaik, másrészt saját érdekeik is megkívánják ezt. Az volt a várakozásunk, hogy mivel az előző év végén és az idei év elején ezek a hedge-ek megtörténtek, kis aktivitást fognak mutatni a devizapiacon az ügyfeleink. De azt látjuk, hogy épp ellenkezőleg történt:

sorra kötik újra a pozíciókat az exportorientált cégek, bőségesen van tehát lehetőségünk új devizapiaci üzletekre is.

Az importcégeknél ez az aktivitás kevésbé jellemző: akik megkötötték már a fedezeti ügyleteket a tavalyi év végén vagy idén év elején, az egyelőre benne ülnek ebben a pozícióban, és nem teszik ki magukat a gyenge forintból és a volatilitásból származó kockázatoknak. Az elemzőink 360 forintra jósolják év végére az euróárfolyamot, de ez nem jelent drasztikus változást korábbi várakozásaikhoz képest.

