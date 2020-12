Telkóból és ázsia Uberéből lesz digitális bank

Szingapúr legnagyobb távközlési szolgáltatója, illetve velük konzorciumban az „ázsiai Uberként” is ismert Grab, digitális banki engedélyt szerzett – írja a CNBC.

A Singtel, Szingapúr legnagyobb telekommunikációs szolgáltatója – a Grab nevű technológiai-utazásmegosztási vállalattal közösen szerzett digitális banki engedélyt Szingapúrban. Az országban négy digitális banki licencet adtak ki, mely betét gyűjtését és hitel kihelyezését is lehetővé teszi az engedélykérőknek.

A Singtel ugyanakkor azt állítja, nem az a céljuk, hogy a piacon most működő inkumbens szereplőket kiszorítsák a piacról.

Mi nem a tipikus fintech startup leszünk, akik az inkumbens bankokat akarják lenyomni. Más piacokkal ellentétben a helyi bankok sikeres digitális üzletággal rendelkeznek maguk is.

- nyilatkozta Arthur Lang, a Singtel vezére a CNBC-nek.

A szingapúri felügyelet szerint az engedélyeket megszerző digitális bankok 2022 elején kezdhetik meg a tényleges piacra lépést, a szolgáltatások elindítását.

A délkelet-ázsiai "Uber", vagyis a térségben utazásmegosztással és ételszállítással is foglalkozó Grab - mely része a szóban forgó konzorciumnak - egy ideje már pénzügyi leánycéggel is rendelkezik, ez a Grab Financial. A Grab az appján belüli és személyek közötti fizetési szolgáltatások mellett online mobilfizetési szolgáltatást is nyújt, a GrabPay-ben nyilvántartott egyenleg terhére fizethetnek a felhasználók.

(CNBC)